Как приготовить густую ароматную подливу за 5 минут: будет смаковать с кашами, пюре и макаронами

Простой рецепт быстрой подливы с минимальным количеством ингредиентов, которая сделает любое блюдо насыщенным и по-домашнему вкусным.

Вера Хмельницкая
Как приготовить подливу за 5 минут

Как приготовить подливу за 5 минут / © pixabay.com

Иногда до идеального обеда или ужина не хватает совсем мелочи — вкусной, густой и ароматной подливы. Именно она способна превратить обычную кашу, макароны или картофельное пюре в домашнее блюдо с невероятным вкусом. И для этого не нужно стоять у плиты час. Вкусную подливу можно приготовить буквально за 5 минут из доступных продуктов, которые непременно найдутся на вашей кухне.

Как быстро приготовить подливу для каши, пюре и макарон: будет смаковать всей семье

Секрет густой консистенции состоит в правильном сочетании жира и муки. Разогрейте на сковороде сливочное или растительное масло, добавьте немного пшеничной муки и быстро перемешайте. Уже через несколько секунд появится приятный ореховый аромат — это признак того, что основа готова. Именно она сделает подливу густой и кремовой.

К основе добавьте теплый бульон или воду, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Для более глубокого вкуса можно использовать:

  • мясной, грибной или овощной бульон;

  • немного соевого соуса или томатной пасты;

  • щепотку паприки, черного перца или сушеного чеснока.

Всего несколько ингредиентов — и подлива начинает пахнуть так, словно ее готовили где-нибудь на итальянской кухне.

Как придать подливе более насыщенный вкус и аромат

Чтобы подлива стала еще более ароматной, в конце добавьте мелко нарезанный лук, который можно быстро обжарить отдельно, или немного сушеной зелени. Петрушка, укроп и смесь итальянских трав сделают вкус более глубоким и ярким. При желании можно добавить ложку сметаны или сливок, тогда подлива станет более нежной и насыщенной.

Такая подлива идеально подходит к:

  • гречке, рису, пшену и булгуру;

  • картофельному пюре;

  • макаронам и лапше;

  • овощным котлетам или тефтелям.

