Как приготовить идеальную яичницу без капли масла: спойлер — подготовьте зубочистку

Яичница – один из самых любимых вариантов завтрака многих людей. Готовят ее обычно на сковороде. Однако если вы не хотите использовать масло, ведь ведете здоровый образ жизни, можете попробовать приготовить блюдо другим способом.

Чтобы получить идеально поджаренный белок и полужидкий желток вам нужно будет взять одну зубочистку. Стоит отметить, что этот способ подойдет не всем людям, а только тем, кто имеет в своей кухне микроволновку.

Специалисты утверждают, что яичница в микроволновке получится даже вкуснее, чем на сковороде. Итак, вам понадобятся:

2 яйца;

2-3 столовых ложки воды;

1 зубочистка.

Яйца готовятся в микроволновке по одному. Сначала разбейте одно в миску, залейте небольшим количеством воды, сделайте в желтке несколько проколов зубочисткой, а затем поместите емкость с яйцом в микроволновку. Нагревайте не более 1,5 минут при мощности 600 Вт. Достаньте, повторите со вторым яйцом.

У вас получится идеальная яичница с замечательно застывшим белком и полужидким желтком.

Как жарить яйцо на сковороде без растительного масла

Как жарить яйцо на сковороде без растительного масла / Фото: Pexels

Чтобы пожарить яичницу на сковороде без масла, возьмите сосуд и поставьте его на средний огонь, влейте воду и подождите, чтобы оно закипело. Тогда вбейте два яйца, накройте крышкой. В конце можно добавить соль и специи по вкусу.

Как приготовить яичницу в духовке.

Мало кто догадывается, что яичницу можно пожарить в духовке. Однако для такого способа понадобится небольшое количество сливочного масла. Возьмите емкость, которую можно ставить в духовку, смажьте маслом, разбейте внутрь яйца.

Предварительно разогрейте духовку до 190 градусов. Поставьте яйца и запекайте около 7-10 минут (в зависимости от количества яиц).

Лучше не передерживать яичницу слишком долго, иначе желток полностью сварится и блюдо получится невкусным.

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