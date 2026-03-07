Как приготовить идеальные деруны: секреты и рецепт популярного украинского блюда

Деруны

Деруны — популярное блюдо из картофеля, которое за годы своего существования обросло многочисленными вариациями. Их готовят с разными начинками, например, мясо или домашний сыр, со всевозможными подливками и экспериментируют с калибром кухонной терки. Но как бы рецепты ни отличались, основа всегда остается одинаковой.

Деруны обычно готовят из картофеля и лука, соли и перца, но чаще в состав входят еще муку, крахмал, яйца. Яйца и муку добавляют, чтобы они держали форму. Сам натертый картофель отжимают от лишней жидкости.

Как готовят деруны

Картофель для дерунов обычно натирают на мелкой терке. Но есть любители натирать и на крупной терке, тогда деруны получаются более хрустящими.

Жарить их настоящие ценители советуют на чугунной сковороде. И доводят до готовности под крышкой, добавив немного воды.

Деруны выкладывают на сковороду ложкой как оладьи. Масло должно быть хорошо разогретым, затем огонь нужно уменьшить до среднего.

Настоящие деруны готовят без добавок: только картофель, лук, мука, соль и яйца. Но если уж добавляют, то здесь выбор широкий: сыр, грибы, кабачки, колбаса, бекон, мясной фарш.

Классический рецепт: картофель (1 кг), мука (2 ст. ложкт), яйца (1 шт.), соль (½ ч. л. или по вкусу), растительное масло (для жарки).

Чаще всего деруны подают со сметаной или соусами: сливочным, грибным или томатным.

