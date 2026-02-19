Как приготовить идеальные оладьи, чтобы были пышными, не опадали и не впитывали растительное масло

Как приготовить тесто на оладьи, чтобы они не опадали / © pixabay.com

На первый взгляд, оладьи приготовить достаточно просто, но каждая опытная хозяйка знает, что они могут растекаться, стать плоскими после жарки или впитать много растительного масла. Идеальные оладьи должны быть мягкими, пышными, ароматными и не терять форму даже после снятия со сковороды. Есть один ключевой секрет приготовления, которым с радостью поделились профессиональные повара.

Как приготовить оладьи, чтобы не опадали и не впитывали масло

Главный секрет — это теплое тесто и правильная реакция разрыхлителя. Чтобы оладьи поднимались, оставались пышными и не оседали после приготовления, тесту нужна стабильная реакция. Лучше всего работает она тогда, когда все ингредиенты комнатной температуры, а самой массе после приготовления дают немного отдохнуть.

Когда молоко или кефир, яйца и мука имеют одинаковую температуру, разрыхлитель или сода равномерно взаимодействуют с жидкостью. Благодаря этому образуются пузырьки, которые и обеспечивают пышность.

Почему оладьи впитывают масло

Чрезмерное всасывание жира происходит по двум причинам:

Холодное тесто или плохо активированная сода. Тогда оладьи не успевают «схватиться» и моментально впитывают жир. Недостаточно горячая сковорода. Масло должно быть хорошо прогретым. Если оно едва теплое, тесто ведет себя, как губка.

Как приготовить идеальные оладьи: пошаговая инструкция