Как приготовить идеальный фарш для котлет: ни в коем случае не кладите эти два ингредиента

Сочные и пышные котлеты приготовить достаточно просто. Главное, избегать продуктов, выделяющих слишком много влаги, и соблюдать базовые правила приготовления фарша.

Что нельзя добавлять в фарш для котлет

Даже самое лучшее мясо можно испортить, если добавить в фарш неправильные ингредиенты. Котлеты будут сухими, жесткими или будут разваливаться на сковороде из-за двух типичных ошибок, которые допускает большинство хозяек. Чтобы получить нежные, сочные и ароматные котлеты, важно не только правильно выбрать мясо, но и знать, какие продукты нельзя добавлять в фарш.

Сырой картофель

Многие добавляют тертый картофель, считая, что он сделает котлеты более мягкими. В действительности все наоборот. Почему его не стоит класть:

  • картофель выделяет много крахмала и делает котлеты резиновыми;

  • во время жарки выделяется влага, и фарш плохо держит форму;

  • вкус становится водянистым и теряет насыщенный аромат.

Повара отмечают: все овощи, которые могут пустить сок, нельзя добавлять в классический мясной фарш.

Сырой лук, измельченный в блендере

Лук — важный компонент, но способ его подготовки имеет значение. Если взбить лук в кашу, он:

  • выделяет избыточное количество сока;

  • разжижает фарш;

  • придает резкий сырой запах.

Поэтому котлеты теряют плотность и «плывут» на сковороде. Правильный вариант — мелко нарезать лук ножом или слегка обжарить перед добавлением.

Как приготовить идеальный фарш для котлет

  • Выбирайте правильное мясо. Лучший вариант: смешать свинину и говядину. Свинина дает сочность, говядина — структуру и насыщенный вкус.

  • Добавляйте минимум компонентов. Идеальный фарш — это простота. Достаточно мяса, мелко нарезанного лука, яйца, кусочка хлеба, замоченного в молоке, соли и перца.

  • Хорошо перемешивайте фарш. Именно тщательное вымешивание делает котлеты упругими и однородными. Мясные волокна связываются — и котлеты держат форму без проблем.

  • Дайте фаршу отдохнуть. Поставьте его в холодильник хотя бы на 20-30 минут. Это улучшит вкус и консистенцию.

