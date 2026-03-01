Как приготовить идеальный фарш для котлет: ни в коем случае не кладите эти два ингредиента

Что нельзя добавлять в фарш для котлет

Даже самое лучшее мясо можно испортить, если добавить в фарш неправильные ингредиенты. Котлеты будут сухими, жесткими или будут разваливаться на сковороде из-за двух типичных ошибок, которые допускает большинство хозяек. Чтобы получить нежные, сочные и ароматные котлеты, важно не только правильно выбрать мясо, но и знать, какие продукты нельзя добавлять в фарш.

Сырой картофель

Многие добавляют тертый картофель, считая, что он сделает котлеты более мягкими. В действительности все наоборот. Почему его не стоит класть:

картофель выделяет много крахмала и делает котлеты резиновыми;

во время жарки выделяется влага, и фарш плохо держит форму;

вкус становится водянистым и теряет насыщенный аромат.

Повара отмечают: все овощи, которые могут пустить сок, нельзя добавлять в классический мясной фарш.

Сырой лук, измельченный в блендере

Лук — важный компонент, но способ его подготовки имеет значение. Если взбить лук в кашу, он:

выделяет избыточное количество сока;

разжижает фарш;

придает резкий сырой запах.

Поэтому котлеты теряют плотность и «плывут» на сковороде. Правильный вариант — мелко нарезать лук ножом или слегка обжарить перед добавлением.

Как приготовить идеальный фарш для котлет