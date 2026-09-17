Как приготовить идеальный гороховый суп: что добавить для вкуса, а какие продукты не стоит класть

Как быстро сварить гороховый суп / © pixabay.com

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Гороховый суп не обязательно варить несколько часов или оставлять горох замачиваться на всю ночь. Если правильно подготовить продукты, сытное и ароматное блюдо можно приготовить гораздо быстрее. Несколько простых ингредиентов помогут сделать вкус супа насыщенным, но не перебить главный ингредиент.

Как быстро сварить гороховый суп

Для быстрого варианта лучше всего брать колотый горох — он готовится быстрее целого. Сначала его нужно хорошо промыть несколько раз, пока вода не станет более прозрачной. Затем залить горячей водой и оставить примерно на 30 минут. Даже такое непродолжительное замачивание заметно сократит время варки.

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После этого воду лучше слить, залить горох свежей водой и поставить на огонь. Пока он варится, можно приготовить лук и морковь. Если их слегка обжарить до золотистого цвета, суп будет гораздо более выразительный аромат.

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Чтобы не дожидаться, пока горох полностью разварится, можно использовать горячую воду или готовый бульон. Когда горох станет мягким, добавьте картофель, а примерно через 10 минут — обжаренные овощи. Если хочется особенно быстрый вариант, картошку нарезайте небольшими кубиками.

Что добавить для насыщенного вкуса

Один из самых удачных способов сделать гороховый суп более ароматным — добавить немного копченой паприки. Она придает блюду легкий дымный оттенок. Если готовите мясной вариант, хорошо подойдут копченые ребрышки, грудинка или небольшой кусочек копченого мяса.

Из приправ достаточно лаврового листа и черного перца. В конце можно добавить немного сушеного майорана. А небольшой кусочек сливочного масла после выключения огня сделает вкус блюда более мягким.

Что не стоит добавлять

Не нужно класть много специй сразу — они могут полностью перебить вкус гороха. Осторожно следует использовать чеснок и острый перец.

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Также не рекомендуется добавлять томатную пасту: ее кислинка изменит характерный вкус супа. А избыток разных овощей сделает блюдо больше похожим на обычный овощной суп.

После готовки оставьте гороховый суп под крышкой на 10 минут. За это время его аромат станет более выразительным, а консистенция более густой.

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