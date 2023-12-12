Как приготовить идеальный кляр для отбивных: рецепты на любой вкус

Кляр, который сделает отбивные самыми вкусными
Жидкое тесто для господства продуктов называют кляром. В кляре обмакивают разнообразную рыбу, птицу, мясо, овощи, фрукты непосредственно перед жаркой, он придает блюдам золотистой, вкусной корочки.
Мясные блюда, в частности отбивные, готовят в кляре — отбитое мясо опускают в приготовленную смесь перед жаркой. Такое блюдо будет сочным и не будет пригорать на сковороде. Рецепты кляра могут быть разными – от классического до кляра со всевозможными добавками.
Для куриных отбивных используйте жидкий кляр, для свиной отбивной или из телятины кляр можно делать более густым.
Классический кляр
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пшеничная мука — полстакана,
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яйца – 2 шт.,
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вода – пол стакана,
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соль, черный перец по вкусу.
Яйца взбить, добавить воду специи, добавить муку и перемешать до однородности.
Кляр для отбивных с майонезом
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майонез – 100 г,
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яйцо – 2 шт.,
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мука – 100 г.,
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соль и специи - на вкус.
Перемешать вилкой яйца с майонезом, добавить муку. Посолить и поперчить по вкусу. Взбить смесь блендером.
Кляр на газировке для отбивных
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яйцо – 1 шт. и 1 желток,
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мука – 3 -4 ст.л,,
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сильно газированная вода – 50-70 мл,
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разрыхлитель — пол чайной ложки,
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молотая сладкая паприка — пол чайной ложки,
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соль и свежемолотый черный перец — по вкусу.
Чтобы приготовить такой кляр, смешайте муку с разрыхлителем, паприкой, солью и перцем. Отдельно смешайте яйцо с желтком. Добавьте муку. Постепенно добавьте в тесто газировку. Сразу же опускайте отбивные в кляр и жарьте.
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