Как приготовить идеальный кляр для отбивных: рецепты на любой вкус

Жидкое тесто для господства продуктов называют кляром. В кляре обмакивают разнообразную рыбу, птицу, мясо, овощи, фрукты непосредственно перед жаркой, он придает блюдам золотистой, вкусной корочки.

Мясные блюда, в частности отбивные, готовят в кляре — отбитое мясо опускают в приготовленную смесь перед жаркой. Такое блюдо будет сочным и не будет пригорать на сковороде. Рецепты кляра могут быть разными – от классического до кляра со всевозможными добавками.

Для куриных отбивных используйте жидкий кляр, для свиной отбивной или из телятины кляр можно делать более густым.

Классический кляр

пшеничная мука — полстакана,

яйца – 2 шт.,

вода – пол стакана,

соль, черный перец по вкусу.

Яйца взбить, добавить воду специи, добавить муку и перемешать до однородности.

Кляр для отбивных с майонезом

майонез – 100 г,

яйцо – 2 шт.,

мука – 100 г.,

соль и специи - на вкус.

Перемешать вилкой яйца с майонезом, добавить муку. Посолить и поперчить по вкусу. Взбить смесь блендером.

Кляр на газировке для отбивных

яйцо – 1 шт. и 1 желток,

мука – 3 -4 ст.л,,

сильно газированная вода – 50-70 мл,

разрыхлитель — пол чайной ложки,

молотая сладкая паприка — пол чайной ложки,

соль и свежемолотый черный перец — по вкусу.

Чтобы приготовить такой кляр, смешайте муку с разрыхлителем, паприкой, солью и перцем. Отдельно смешайте яйцо с желтком. Добавьте муку. Постепенно добавьте в тесто газировку. Сразу же опускайте отбивные в кляр и жарьте.

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