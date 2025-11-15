ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
175
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить идеальный суп: шеф-повар раскрыл простой трюк, о котором многие забывают

Шеф-повара знают один старинный секрет, который сегодня часто игнорируют: настоящий суп готовят только без крышки.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Почему суп всегда нужно варить без крышки

Почему суп всегда нужно варить без крышки / © unsplash.com

Эксперты объясняют это не капризом, а технологией, имеющей научное обоснование. Когда суп варится под крышкой, пар конденсируется и возвращается в кастрюлю. Именно это делает бульон мутным и тяжелым. Без крышки влага улетучивается, и бульон остается прозрачным, легким и чистым на вкус.

К тому же во время открытого кипения температура поддерживается более стабильной. Мясо медленно томится, а коллаген постепенно превращается в желатин, благодаря чему мясо получается нежным и сочным. Под закрытой крышкой оно становится жестким.

Опытные повара отмечают, что открытая варка позволяет контролировать процесс: своевременно снимать пену и лишний жир. Профессионалы знают: вкус супа зависит не только от ингредиентов, но и правильной техники.

Некоторые боятся, что суп “выкипит”, но самое легкое испарение делает его насыщенным. Под крышкой же вкус становится тяжелым и плоским.

Ученые подтверждают: при сильном кипении белки сворачиваются слишком быстро, что портит структуру мяса и овощей. Открытое кипение позволяет сохранить аромат специй — они не “прячутся” в конденсате, а полностью раскрываются в бульоне.

Дата публикации
Количество просмотров
175
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie