Как приготовить изысканный кофе с бархатной пенкой: напиток получится лучше, чем в дорогой кофейне

Такой кофе можно заварить даже без кофемашины, напиток получится насыщенным и ароматным, с густой плотной пенкой.

Если вы не очень любите ходить по кафе, а любите свою уютную кухню, тогда вам обязательно следует приготовить такой напиток. А чтобы кофе получился таким же вкусным, как в брендированном кафе, стоит воспользоваться рецептом приготовления напитка с густой пенкой из растворимого кофе. Рассказываем, как приготовить ароматный кофе с плотной взбитой пенкой без кофемашины.

Как приготовить кофе с глянцевой пенкой без кофемашины в домашних условиях

Чтобы приготовить дома кофе со стабильной пышной пенкой, такой, как подают в самых дорогих кафе, воспользуйтесь этим простым рецептом. Лучше всего готовить напиток в глубокой и широкой чашке, чтобы затем разделить несколько порций.

Ингредиенты:

2 столовые ложки растворимого кофе;

4 чайные ложки сахара;

200 г молока 3,2%;

стакан воды.

Способ приготовления:

Сначала нужно засыпать в чашку кофе и сахар, хорошо размешать. Затем добавляем 1 столовую ложку воды комнатной температуры, хорошо размешиваем смесь, пока она не посветлеет. Размешивая, добавляем еще одну ложку воды, продолжаем мешать, пока смесь не станет оранжевой. Снова повторяем добавление воды и перемешивание. Мешаем до тех пор, пока кофе не станет пышным и рыхлым, до образования маленьких пузырьков. Доводим молоко до кипения и заливаем в кофейную смесь с высоты, пока напиток не запенится. Тщательно размешиваем смесь с молоком – и ваш кофейный напиток с густой бархатной пенкой готов. По желанию кофейную смесь можно разделить на две порции, одну использовать, а вторую поставить в холодильник до следующего раза. Эту смесь можно держать в холодильнике до 5 дней.

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