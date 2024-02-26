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Как приготовить изысканный кофе с бархатной пенкой: напиток получится лучше, чем в дорогой кофейне

Как приготовить изысканный кофе с бархатной пенкой: напиток получится лучше, чем в дорогой кофейне

Как приготовить кофе с плотной пенкой? / Фото: Freepik

Такой кофе можно заварить даже без кофемашины, напиток получится насыщенным и ароматным, с густой плотной пенкой.

Если вы не очень любите ходить по кафе, а любите свою уютную кухню, тогда вам обязательно следует приготовить такой напиток. А чтобы кофе получился таким же вкусным, как в брендированном кафе, стоит воспользоваться рецептом приготовления напитка с густой пенкой из растворимого кофе. Рассказываем, как приготовить ароматный кофе с плотной взбитой пенкой без кофемашины.

Как приготовить кофе с глянцевой пенкой без кофемашины в домашних условиях

Чтобы приготовить дома кофе со стабильной пышной пенкой, такой, как подают в самых дорогих кафе, воспользуйтесь этим простым рецептом. Лучше всего готовить напиток в глубокой и широкой чашке, чтобы затем разделить несколько порций.

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки растворимого кофе;
  • 4 чайные ложки сахара;
  • 200 г молока 3,2%;
  • стакан воды.

Способ приготовления:

  1. Сначала нужно засыпать в чашку кофе и сахар, хорошо размешать.
  2. Затем добавляем 1 столовую ложку воды комнатной температуры, хорошо размешиваем смесь, пока она не посветлеет.
  3. Размешивая, добавляем еще одну ложку воды, продолжаем мешать, пока смесь не станет оранжевой.
  4. Снова повторяем добавление воды и перемешивание. Мешаем до тех пор, пока кофе не станет пышным и рыхлым, до образования маленьких пузырьков.
  5. Доводим молоко до кипения и заливаем в кофейную смесь с высоты, пока напиток не запенится.
  6. Тщательно размешиваем смесь с молоком – и ваш кофейный напиток с густой бархатной пенкой готов.
  7. По желанию кофейную смесь можно разделить на две порции, одну использовать, а вторую поставить в холодильник до следующего раза. Эту смесь можно держать в холодильнике до 5 дней.

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