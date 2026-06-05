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Как приготовить крем-сыр Филадельфия в домашних условиях
Рецепт домашнего сливочного сыра «Филадельфия»
Приготовление домашнего сливочного сыра Филадельфия на самом деле довольно простой процесс, который не требует от вас длительного пребывания у плиты, ведь главная работа происходит без вашего активного участия.
Кроме простоты выполнения, главное преимущество собственного продукта заключается в его натуральности, в отличие от магазинных аналогов, в таком сыре гарантированно отсутствуют какие-либо искусственные консерванты, стабилизаторы или другие химические добавки, часто встречающиеся в промышленных изделиях. Вы получаете чистый молочный вкус и нежную, шелковистую текстуру, обладая при этом абсолютной уверенностью в свежести и качестве каждого ингредиента, который вы используете.
Ингредиенты:
Густой натуральный йогурт — 300 граммов (можно взять готовый несладкий греческий йогурт или сделать самостоятельно из литра молока и закваски).
Жирная сметана (от 15-20%) — 300 граммов (или заквашенные сливки).
Лимонный сок — 1 чайная ложка.
Соль — 1 чайная ложка (можно регулировать по вкусу).
Пошаговый процесс приготовления:
В глубокой миске соедините густой йогурт и жирную сметану в равных пропорциях. Добавьте чайную ложку соли и свежевыжатого лимонного сока. Тщательно перемешайте массу венчиком или ложкой до полной однородности.
Возьмите дуршлаг или глубокое сито и выстелите его внутри несколькими слоями чистой марли или плотной хлопковой ткани. Поставьте дуршлаг на глубокую миску или кастрюлю, куда будет стекать лишняя сыворотка.
Осторожно выложите полученную молочно-сметанную смесь на марлю. Сверните края ткани к центру, прикройте сверху плоской тарелкой и поставьте на нее фитиль (например, хорошо закрытую банку с водой или другой тяжелый предмет).
Отправьте всю конструкцию вместе с прессом в холодильник как минимум на 12-24 часа. Процесс выделения сыворотки будет продолжаться без вашего участия. Чем дольше сыр постоит под гнетом, тем плотнее и стабильнее он станет.
Полученный продукт будет иметь приятный, щекотливый сливочный вкус с легкой кислинкой. Он идеально подходит для утренних тостов, бутербродов с рыбой, приготовления домашних роллов или как основа для нежных десертов и чизкейков. Это не только безопасно для здоровья из-за отсутствия химикатов, но и существенно экономит семейный бюджет.