Как приготовить кукурузу в духовке, на гриле: в чем ее замариновать

Как приготовить кукурузу в духовке, на гриле

Реклама

Кукуруза — это настоящий символ лета, сезонный продукт, которого мы с нетерпением ожидаем каждый год. Благодаря своему сладкому вкусу и приятному аромату она идеально подходит для приготовления на гриле, запечения в духовке или просто варки. Чтобы кукуруза получилась действительно невероятно сочной и ароматной, нужно знать несколько секретов.

Выбор правильной кукурузы

Первый и самый важный шаг — это выбор правильного сорта. Для запекания и гриля лучше всего подходит сахарная кукуруза. Она имеет выраженный сладкий вкус, нежную текстуру и не требует длительного приготовления. Обычная кормовая кукуруза (которую часто продают на рынках) будет жесткой и не столь вкусной.

Маринады и заправки для кукурузы

Если варить кукурузу, то добавление специй при варке не имеет большого смысла, поскольку вода растворит большинство вкусовых оттенков. Однако, если вы готовите ее на гриле или в духовке, маринад или заправка могут полностью изменить вкус и придать кукурузе невероятный аромат.

Реклама

Вот один из рецептов, который поможет сделать вашу кукурузу особенной:

Ингредиенты

4-6 кочанов свежей сахарной кукурузы.

50 г сливочного масла, растопленного.

2-3 столовых ложки соевого соуса.

2 зубчика чеснока, перетертые в пасту или мелко нарезанные.

1 чайная ложка сладкой паприки.

Щепотка черного перца.

По желанию: прочие любимые специи (например, сушеный укроп или базилик).

Приготовление

В небольшой миске смешайте растопленное сливочное масло, соевый соус, пасту из чеснока, паприку и черный перец. Соевый соус достаточно соленым, поэтому дополнительная соль не понадобится. Смажьте каждый кочан кукурузы полученной смесью. Убедитесь, что маринад постепенно покрывает всю поверхность. Оставьте кукурузу мариноваться на 30-60 минут. Включите духовой шкаф, разогрейте гриль до средней температуры. Выложите кукурузу и обжаривайте ее со всех сторон, периодически переворачивая, пока зерна не станут мягкими и не приобретут легкий золотистый оттенок. Это займет примерно 10-15 минут в зависимости от температуры гриля.

Подавайте горячую кукурузу сразу же после приготовления. По желанию ее можно посыпать мелко нарезанной зеленью или тертым сыром.

Не бойтесь экспериментировать, кроме этого рецепта вы можете попробовать другие комбинации. К примеру, смешайте сливочное масло с лимонным соком, медом и чили для кисло-сладкого вкуса с легкой стричкой.

Не пережаривайте, чрезмерная готовка может сделать кукурузу жесткой. Зерна должны быть немного подрумяненными, но не сожженными.

Реклама

С помощью этих простых советов вы можете приготовить невероятно вкусную и ароматную кукурузу, которая станет настоящей изюминкой любого летнего обеда или ужина.