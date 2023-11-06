Как приготовить культовую острую горчицу дома: бывший шеф-повар McDonald's поделился секретом

Бургеры от McDonalds всегда вызывают аппетит и заставляют нас задуматься, почему они так вкусны. О некоторых секретах рассказал бывший шеф-повар этой сети Майк Харач.

В частности, он поделился, как готовить аппетитный острый горчичный соус в домашних условиях, который доставит удовольствие многим гурманам. Интересно, что для этого вам нужно купить в магазине всего два ингредиента.

Культовая острая горчица от McDonald's – это соус на основе майонеза, в который входят яичные желтки, растительное масло и некоторые другие компоненты. Чтобы повторить легендарный рецепт и отведать гамбургеры, как в McDonald's дома, вам понадобятся: жирный майонез и соус Табаско. Если вы смешаете обычную горчицу, майонез и несколько порций Табаско, вы получите такой же острый соус, как и в известной сети.

Видео с подробным описанием рецепта создания острого соуса для гамбургеров с говядиной или курицей стало достаточно популярным в TikTok и уже набрало около 2000 лайков.

Поклонники McDonald's в восторге от домашнего рецепта, поскольку этот соус считается по-настоящему культовым и лучшим для гамбургеров. Хотя некоторые могут скептически отнестись к списку ингредиентов, однако в комментариях были ответы тех, кто воспроизвел рецепт, используя рекомендации шеф-повара Майка. Все они были приятно удивлены результатом.

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