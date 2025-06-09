Как приготовить курицу, чтобы была румяной, нежной и сочной: секреты профессиональных поваров

Рассказываем о секретах профессиональных поваров, которые помогут приготовить нежное сочное мясо курицы с хрустящей золотистой корочкой.

Выберите правильную часть. Все будет зависеть от ваших индивидуальных предпочтений. Если вы не готовите целую курицу, можно выбрать ножки и крылышки, они будут более сочными и жирными. А филе быстро готовится, но может быть сухим.

Не игнорируйте маринад. Чтобы мясо было ароматным и нежным, замаринуйте курицу хотя бы на 1-2 часа. Можно брать комбинацию таких продуктов: для жирности — масло, сметану или йогурт, для кислоты — лимонный сок, уксус или горчицу, пряности — паприку, чеснок, куркуму, розмарин или тмин. Маринад поможет не только улучшить вкус, но сохранит сочность мяса.

Дайте мясу «согреться». Не кладите курицу из холодильника сразу в духовку или сковороду. Оставьте ее на 20 минут на столе. Так она приготовится более равномерно и не будет сохнуть снаружи.

Жарьте на сильном огне, а затем доводите до готовности. Профессионалы рекомендуют сначала запечатать мясо на сильном огне, чтобы образовалась хрустящая корочка, а затем готовить дальше на слабом огне или в духовке. Это позволяет сохранить сок внутри мяса.

Сливочное масло для румяности. Чтобы куриная кожица была золотистой, ароматной и хрустящей, за 10 минут до завершения приготовления смажьте курицу сливочным маслом или медово-горчичным соусом.