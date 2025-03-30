Как приготовить курицу с хрустящей золотистой корочкой без панировки: понадобится сода

Как приготовить курицу с золотистой корочкой / © www.freepik.com/free-photo

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Как приготовить сочное куриное мясо с хрустящей корочкой без панировки, муки и яиц

Возьмите куриное мясо и нарежьте на полоски, посыпьте содой, чайной ложки будет достаточно на 500 граммов. Можно брать также крылышки и ножки. Хорошо размешайте, чтобы распределить соду по всей поверхности мяса и оставьте на 15 минут.

Сода, воздействуя на белок курятины, делает ее нежной и способствует появлению тех самых воздушных пузырьков, которые создают заветную хрустящую корочку во время жарки.

После «содового массажа» нужно хорошо промыть курицу и обсушить. Затем обжарьте мясо на хорошо разогретой сковороде в растительном масле по 3 минуты с каждой стороны. Чтобы усилить аромат и вкус куриного филе, можно добавить в растительное масло веточку розмарина или нарезанный зубчик чеснока.

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Если хотите, чтобы куриное мясо имело изысканный вкус, следует предварительно замариновать его в смеси апельсинового и соевого соуса в пропорции 2:1 в течение двадцати минут. Кислота цитрусового фрукта усилит эффект соды, а соевый соус придаст пикантности.

Тем, кто любит острое мясо, повара предлагают добавить щепотку каенского перца или паприки в маринад. А если жарить не хочется, можно запечь курятину в духовке при температуре 200°C, слегка смазав ее оливковым маслом. Корка получится не менее хрустящей, а мясо останется сочным и нежным.

Куриное филе, приготовленное таким образом, лучше всего подавать с соусом на основе йогурта, лимонного сока и чеснока. Можно смешать мед с горчицей для сладко-острой нотки или добавить в йогуртовый соус измельченную мяту и кинзу для свежести.