Как приготовить наваристый и золотистый бульон из магазинной курятины: секреты поваров

Многие считают, что вкусный куриный бульон можно сварить только из домашней курицы. Именно она якобы дает насыщенный вкус, аромат и тот самый аппетитный золотистый цвет. Однако даже из обыкновенной магазинной курятины можно получить наваристый, прозрачный и ароматный бульон, если знать один простой кулинарный прием.

Как сварить куриный бульон из магазинной птицы, чтобы был наваристым и золотистым

Главная проблема бульона из магазинной курицы — бледный цвет и невыраженный вкус. Это связано с особенностями выращивания птицы и минимальным количеством природного жира. Но ситуацию легко исправить, добавив правильный ингредиент еще в начале варки.

Секрет заключается в обычной нечищенной луковице. Именно шелуха содержит натуральные пигменты, которые придают бульону хороший золотистый оттенок, а также усиливают вкус без других сложных ингредиентов.

Дополнительно можно использовать:

морковь, разрезанную пополам;

корень сельдерея или петрушки;

лавровый лист и несколько горошин черного перца.

Но именно лук в шелухе должен быть ключевой составляющей.

Как правильно варить бульон

Курицу или ее части залейте холодной водой и поставьте на медленный огонь. После закипания обязательно снимите пену — это сделает бульон прозрачным. Далее добавьте хорошо вымытую луковицу прямо с шелухой, морковью и специями.

Варите блюдо на минимальном огне не менее 60 минут. Самое медленное томление позволяет вытянуть из курятины максимум вкуса и аромата.

Бульон выходит прозрачным, насыщенным и ароматным, с естественным золотистым цветом, без резкого запаха и лишнего жира. Такое блюдо можно подавать как самостоятельное или оно станет основой для супов, соусов или лапши.