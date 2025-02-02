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Как приготовить пекинскую капусту в духовке: рецепты вкусного и питательного блюда

Как приготовить пекинскую капусту в духовке: рецепты вкусного и питательного блюда

Пекинская капуста. / Фото: djurenko.com

Вы раскроете для себя по-новому этот овощ.

Пекинская капуста может быть очень вкусна не только в салатах. Она самостоятельно может стать очень интересным блюдом. Ее можно запечь и подать в качестве гарнира, или же сделать полноценным блюдом, добавив несколько ингредиентов.

ТСН.ua подготовил для вас рецепты запеченной пекинской капусты.

Пекинская капуста в духовке

Ингредиенты

  • одна головка пекинской капусты
  • 2-3 столовых ложки-соевого соуса
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • 1 столовая ложка меда
  • специи по вкусу

Приготовление

  1. Нарежьте пекинскую капусту кружочками по 2-3 см толщиной.
  2. Сделайте соус: смешайте масло, соевый соус, мед и специи.
  3. Смажьте маслом противень, выложите на него кружочки из капусты и смажьте соусом.
  4. Поставьте в разогретую на 180° духовку на 20 мин.

Запеченная пекинская капуста с творогом

Ингредиенты:

  • 500 г пекинской капусты
  • 100 г твердого сыра
  • 200 г томатов
  • 100 г перца
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 яйцо
  • 80 г сметаны
  • специи по вкусу

Приготовление

  1. Нарежьте капусту кружочками по 2-3 см. Кубиками покрошите овощи. Сыр натрите на терке.
  2. В миске смешайте творог, сметану, яйца, овощи, натертый творог и специи. Всё хорошо перемешайте.
  3. Выложите на противень или в форму капусту. Посыпьте специями. Сверху выложите начинку из сыра и овощей.
  4. Поставьте капусту в разогретую до 180° духовку. Запекать 40 мин – пока сверху не появится золотистая корочка.

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