Как приготовить пекинскую капусту в духовке: рецепты вкусного и питательного блюда

Вы раскроете для себя по-новому этот овощ.
Пекинская капуста может быть очень вкусна не только в салатах. Она самостоятельно может стать очень интересным блюдом. Ее можно запечь и подать в качестве гарнира, или же сделать полноценным блюдом, добавив несколько ингредиентов.
ТСН.ua подготовил для вас рецепты запеченной пекинской капусты.
Пекинская капуста в духовке
Ингредиенты
- одна головка пекинской капусты
- 2-3 столовых ложки-соевого соуса
- 2 столовые ложки растительного масла
- 1 столовая ложка меда
- специи по вкусу
Приготовление
- Нарежьте пекинскую капусту кружочками по 2-3 см толщиной.
- Сделайте соус: смешайте масло, соевый соус, мед и специи.
- Смажьте маслом противень, выложите на него кружочки из капусты и смажьте соусом.
- Поставьте в разогретую на 180° духовку на 20 мин.
Запеченная пекинская капуста с творогом
Ингредиенты:
- 500 г пекинской капусты
- 100 г твердого сыра
- 200 г томатов
- 100 г перца
- 1 зубчик чеснока
- 1 яйцо
- 80 г сметаны
- специи по вкусу
Приготовление
- Нарежьте капусту кружочками по 2-3 см. Кубиками покрошите овощи. Сыр натрите на терке.
- В миске смешайте творог, сметану, яйца, овощи, натертый творог и специи. Всё хорошо перемешайте.
- Выложите на противень или в форму капусту. Посыпьте специями. Сверху выложите начинку из сыра и овощей.
- Поставьте капусту в разогретую до 180° духовку. Запекать 40 мин – пока сверху не появится золотистая корочка.