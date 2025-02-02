Как приготовить пекинскую капусту в духовке: рецепты вкусного и питательного блюда

Вы раскроете для себя по-новому этот овощ.

Пекинская капуста может быть очень вкусна не только в салатах. Она самостоятельно может стать очень интересным блюдом. Ее можно запечь и подать в качестве гарнира, или же сделать полноценным блюдом, добавив несколько ингредиентов.

ТСН.ua подготовил для вас рецепты запеченной пекинской капусты.

Пекинская капуста в духовке

Ингредиенты

одна головка пекинской капусты

2-3 столовых ложки-соевого соуса

2 столовые ложки растительного масла

1 столовая ложка меда

специи по вкусу

Приготовление

Нарежьте пекинскую капусту кружочками по 2-3 см толщиной. Сделайте соус: смешайте масло, соевый соус, мед и специи. Смажьте маслом противень, выложите на него кружочки из капусты и смажьте соусом. Поставьте в разогретую на 180° духовку на 20 мин.

Запеченная пекинская капуста с творогом

Ингредиенты:

500 г пекинской капусты

100 г твердого сыра

200 г томатов

100 г перца

1 зубчик чеснока

1 яйцо

80 г сметаны

специи по вкусу

Приготовление

Нарежьте капусту кружочками по 2-3 см. Кубиками покрошите овощи. Сыр натрите на терке. В миске смешайте творог, сметану, яйца, овощи, натертый творог и специи. Всё хорошо перемешайте. Выложите на противень или в форму капусту. Посыпьте специями. Сверху выложите начинку из сыра и овощей. Поставьте капусту в разогретую до 180° духовку. Запекать 40 мин – пока сверху не появится золотистая корочка.

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