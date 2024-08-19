Как приготовить пышные и нежные сырники: секретный ингредиент, который советуют добавлять кулинары.

Сырники – довольно популярное блюдо на завтрак. А благодаря всего лишь одному секретному ингредиенту они всегда будут получаться у вас очень нежными и пышными.

Кулинары рассказывают, что основной секрет пышных и нежных сырников состоит в том, чтобы использовать муку риса вместо пшеничной. Все остальные компоненты прилагаются по рецепту.

Для сырников на завтрак вам понадобится 500 г сыра, 1 ч. ложка ванильного сахара, 50 г сахара, 1 яйцо и 30 г рисовой муки. Все эти продукты следует тщательно перемешать до однородности, сформировать небольшие творожники и отправить их к разогретой заранее сковороде со сливочным маслом.

Чтобы сырники получились вкусными, их нужно обжаривать с двух сторон по три минуты. А если вы любите более пропеченное блюдо из домашнего творога, тогда можете еще накрыть сковороду крышкой.

Такие сырники можно подавать с кофе или чаем. Также к этому варианту завтрака прекрасно подходят варенье, сгущенка, сметана, мед и т.д.

Также, говорят кулинары, если у вас под руками не нашлось рисовой муки, можете заменить ее на манку или крахмал. Чтобы текстура сырников получилась более нежной, сыр перед вымешиванием теста дополнительно перетирают через сито.

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