Как приготовить пышный омлет на сковороде, который не осядет: только не добавляйте этот продукт

Чтобы омлет на сковороде был пышным и не оседал, достаточно правильно взбить яйца, соблюдать температурный режим и накрыть сковороду крышкой. Такое блюдо получится легким, высоким, золотистым и аппетитным, как из ресторана.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как приготовить омлет на сковороде без молока.

Как приготовить пышный омлет на сковороде без молока / © Credits

Многие привыкли готовить омлет с добавлением молока, считая, что именно оно делает блюдо воздушным и высоким. На самом деле молоко часто забивает текстуру и приводит к тому, что омлет теряет пышность и быстро оседает. Если хотите приготовить нежный, ароматный и действительно пышный омлет, откажитесь от молока и воспользуйтесь этими простыми кулинарными трюками.

Почему в омлет нельзя добавлять молоко

Молоко при нагревании выделяет много влаги, которая превращается в пар. Поэтому блюдо часто получается водянистым и после снятия со сковороды быстро падает. Яйца же сами по себе имеют достаточно белков, чтобы создать легкую и пышную структуру, их нужно лишь правильно взбить.

Как приготовить омлет на сковороде без молока: кулинарные секреты

  • Тщательно взбивайте яйца. Используйте венчик или миксер, чтобы насытить массу воздухом. Именно пузырьки воздуха сделают омлет высоким и нежным.

  • Немного воды или сливочного масла. Добавьте капельку воды на сковороду во время жарки, она превратится в пар и поможет яйцам подняться. А кусочек масла придаст нежности и аппетитную золотистую корочку.

  • Правильная сковорода. Лучше выбирать сковородку с толстым дном и антипригарным покрытием, таким образом, омлет не пристанет и равномерно приготовится.

  • Медленный огонь. Готовить омлет следует на среднем или даже слабом огне, накрыв крышкой. Это позволяет ему подниматься, не подгорая.

  • Немного муки или крахмала по желанию. Добавьте щепотку любого из этих ингредиентов — и омлет сохранит форму даже после того, как остынет.

Для аромата можно добавить свежие измельченные зеленые листья — укроп, петрушку и базилик. Сыр твердых сортов или брынза сделают вкус более насыщенным и помогут сохранить пышность омлета. Если любите диетические варианты, можно приготовить омлет только с белками, он тоже будет нежным и легким.

