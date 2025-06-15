Как правильно варить рис – не в обычной воде / © Unsplash

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Если вы хотите, чтобы ваш гарнир обладал идеальным вкусом и был рассыпчатым, лучше варить крупу не на обычной воде, а на бульоне.

Как правильно варить рис? Всё очень просто. Промойте крупу, положите ее в кастрюлю и залейте бульоном. Соотношение продуктов должно быть 1:2. То есть на один стакан риса берите 2 стакана жидкости.

Теперь накройте кастрюлю крышкой и поставьте на плитку. Как только бульон начнет кипеть, убавьте огонь до минимума и варите до готовности риса.

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Не забудьте перед подачей оставить рис в кастрюле под закрытой крышкой на несколько минут. Тогда все рисинки будут рассыпаться, а сам гарнир приобретет яркий вкус и аромат.

А чтобы блюдо действительно было лучше, не забудьте добавить к рису специи. Специалисты советуют остановить свой выбор на барбарисе, асафетиде, имбири, гвоздике, тмине, корице, куркуме, паприце (в том числе и копченой). К этой крупе идеально подходят чеснок, шафран, петрушка и перец чили.

Также обращайте внимание, какое именно блюдо вы собираетесь приготовить, выбирая специи. К примеру, итальянский ризотто лучше всего подходит с перцем чили и паприкой. А вот рисовый гарнир с овощами прекрасно будет смаковать с тмином, имбирем, шафраном, куркумой или гвоздикой. Барбарис придает рису приятную кислинку, такой гарнир подходит к курице.

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