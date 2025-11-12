Как жарить рыбу, чтобы была вкусная золотистая корочка / © unsplash.com

Для жарки выбирайте рыбу с плотной структурой: судак, карась, щука, пангасиус.

Очистите рыбу от чешуи, удалите внутренности и тщательно промойте холодной водой.

Важный момент — обсушите рыбу бумажными полотенцами. Именно сухая поверхность обеспечит хрустящую золотистую корочку, а не вареный эффект.

Вкусный маринад

Эксперты рекомендуют: «Дайте рыбе немного полежать в соли и специях — вкус станет более насыщенным».

На 1 кг рыбы используйте 10–15 г соли, немного черного перца, паприки, сушеного укропа или чабреца. Для нежности можно добавить чайную ложку лимонного сока или уксуса.

Оставьте рыбу в маринаде хотя бы на 15–20 минут.

Как правильно жарить

Сковорода с толстым дном — обязательно: чугунная или антипригарная. Масло — только рафинированное подсолнечное или кукурузное. Она должна быть хорошо разогрета, но не дымится.

Перед жаркой обваляйте рыбу в муке. Лучше кукурузной — она делает корочку особенно хрустящей.

Выкладывайте кусочки на сковороду так, чтобы они не касались друг друга.

Сначала жарьте без крышки — до золотистой корочки снизу. Затем осторожно переверните и накройте крышкой, чтобы рыба приготовилась внутри.

Мелкую рыбу жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны.

Большие куски — по 4–5 минут.

Готовую рыбу можно немного сбрызнуть лимонным соком. Подавайте с картофельным пюре, гречкой или овощами — и вкус детства оживет на вашей тарелке.

Профессиональный лайфхак: чтобы рыба не разваливалась, никогда не переворачивайте ее рано дождитесь, когда она сама легко отделяется от сковороды.