Как приготовить рыбу, чтобы не было запаха болота: кулинарные хитрости профессиональных поваров

Рыба — один из самых ценных продуктов, который богат белоком, фосфором и омега-3 жирными кислотами. Но иногда самая свежая рыба имеет специфический запах болота, который портит даже изысканное блюдо. Причина этой вони — природная среда, где жила рыба, или неправильное хранение. Но профессиональные повара знают несколько проверенных способов, как убрать неприятный аромат и сделать рыбу по-настоящему вкусной и ароматной.

Замочите рыбу в молоке или кефире. Это один из самых старых и эффективных способов. Молочные продукты нейтрализуют неприятный запах и делают мясо рыбы нежнее. Достаточно оставить рыбу в молоке или кефире на 15 минут до приготовления. После этого промойте ее водой и обсушите бумажной салфеткой.

Используйте лимон. Кислота — естественный нейтрализатор запахов. Перед жаркой или запеканием сбрызните рыбу лимонным соком или слабым раствором яблочного уксуса. Если планируете готовить рыбу на гриле, добавьте несколько ломтиков лимона во внутрь тушки — это не только устранит запах, но и придаст нежный цитрусовый аромат.

Добавьте специи и травы. Профессиональные повара советуют готовить рыбу с ароматными травами: укропом, розмарином, базиликом, тимьяном или лавровым листом. Смесь черного перца, кориандра и лимонной цедры делает вкус более глубоким и маскирует любой посторонний аромат. Особенно хорошо такое сочетание работает для речной рыбы.

Используйте чеснок и лук во время приготовления. Запекание рыбы с луком и чесноком не только придает аромата, но и эффективно поглощает посторонние запахи. Еще один лайфхак — во время жарки положить на сковородку ломтик черного хлеба или несколько лавровых листьев, они заберут неприятный аромат.