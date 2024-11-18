Как приготовить самые нежные и сочные отбивные: поможет этот секретный ингредиент

Такой маринад на газировке сделает мясо нежным и вкусным, однако нужна еще одна составляющая.
Кто из нас не любит нежных и сочных отбивных. Но иногда мясо получается довольно жесткое и сухое, поэтому блюдо теряет свой волшебный вкус. Впрочем, опытные хозяйки знают, как приготовить самые вкусные отбивные из любого мяса и радостно поделились своим секретом. Рассказываем, что нужно добавить в маринад, чтобы отбивные понравились всем членам семьи.
Как приготовить маринад для нежных отбивных из любого мяса
- Сначала нужно взять глубокую емкость и налить 250 мл газировки. Если такой нет, можно заменить на обычную воду из-под крана.
- Добавьте в воду соль и смесь перцев по вкусу, тщательно перемешайте.
- Выжмите у маринад 4 зубчика чеснока, можно натереть пол луковицы, чтобы вкус был более выразительным.
- Добавьте секретный ингредиент – горчицу. Она придаст отбивным насыщенный вкус и сделает их чрезвычайно сочными.
- Хорошо перемешайте маринад и окуните отбивные, подержите мясо 30 минут.
- Когда отбивные промаринуются, их можно жарить как обычно. Мясо будет нежным и сочным, хорошо прожарится и будет иметь равномерный насыщенный вкус.
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