Как приготовить самые нежные и сочные отбивные: поможет этот секретный ингредиент

Кто из нас не любит нежных и сочных отбивных. Но иногда мясо получается довольно жесткое и сухое, поэтому блюдо теряет свой волшебный вкус. Впрочем, опытные хозяйки знают, как приготовить самые вкусные отбивные из любого мяса и радостно поделились своим секретом. Рассказываем, что нужно добавить в маринад, чтобы отбивные понравились всем членам семьи.

Как приготовить маринад для нежных отбивных из любого мяса

Сначала нужно взять глубокую емкость и налить 250 мл газировки. Если такой нет, можно заменить на обычную воду из-под крана. Добавьте в воду соль и смесь перцев по вкусу, тщательно перемешайте. Выжмите у маринад 4 зубчика чеснока, можно натереть пол луковицы, чтобы вкус был более выразительным. Добавьте секретный ингредиент – горчицу. Она придаст отбивным насыщенный вкус и сделает их чрезвычайно сочными. Хорошо перемешайте маринад и окуните отбивные, подержите мясо 30 минут. Когда отбивные промаринуются, их можно жарить как обычно. Мясо будет нежным и сочным, хорошо прожарится и будет иметь равномерный насыщенный вкус.

Читайте также:

Как хранить грецкие орехи, чтобы они оставались вкусными и свежими до 18 месяцев

Что нельзя ставить на стол на Новый год 2025: Змея не оценит и отнимет удачу

Как пожарить рыбу, чтобы не подгорала мука: об этом почти никто не знает