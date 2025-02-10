Как приготовить самый вкусный в мире творог: понадобится только один ингредиент

Домашний кисломолочный продукт получится не только вкусным, но и более полезным, чем магазинный.

Если вы хотите приготовить идеальный творог, чтобы есть на завтрак или для сырников, вам понадобится только натуральный йогурт, не содержащий никаких примесей. Из килограмма йогурта выходит 570 граммов творога. Рассказываем, ссылаясь на ресурс "Добрые Новости", как приготовить вкуснейший творог из одного ингредиента.

Как сделать домашний творог: пошаговая инструкция

Для приготовления домашнего творога нужен йогурт без примесей, количество можно брать любое, это не влияет на технологию приготовления продукта. Также понадобится кастрюля с толстым дном, еще одна высокая кастрюля, дуршлаг и марля.

Способ приготовления творога.

Подготовка. Главное условие – йогурт должен быть натуральным и без всяких примесей. Нагрев. Налейте йогурт в кастрюлю с толстым дном и нагрейте на среднем огне до появления крупинок. Как только они появятся, выключите плиту. Разделение сыворотки. После нагревания йогурт нужно оставить на 15 минут, чтобы жидкость отделилась от творожной массы. Затем его нужно процедить через сито или марлю, чтобы избавиться от сыворотки. Процеживание. Поставьте дуршлаг с творогом в кастрюлю с высокими стенками и накройте крышкой, чтобы стекала сыворотка. Если вы хотите просто есть продукт, пусть он стекает не больше 2 часов. Для того чтобы приготовить из него сырники, лучше оставить его стекать на ночь.

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