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Как приготовить сочные котлеты с хрустящей корочкой: кулинары советуют добавить в фарш один ингредиент

Как приготовить сочные котлеты с хрустящей корочкой: кулинары советуют добавить в фарш один ингредиент

Как приготовить котлеты, чтобы были сочными: секретный ингредиент / Фото: pixabay.com

Большинство людей, готовя котлеты, пытаются придерживаться стандартного рецепта. Но можно использовать различные уловки, которые делают блюдо еще вкуснее.

Сразу стоит отметить, что существует немало различных уловок и ингредиентов, которые можно добавлять к классическому рецепту котлет, чтобы улучшить их вкус. Но, если перед вами стоит задача именно сделать блюдо более сочным, но чтобы оно имело хрустящую корочку, стоит воспользоваться одним проверенным лайфгаком.

Кто-то добавляет в фарш острые приправы, сахар или минеральную воду. Но есть еще один интересный вариант. Некоторые опытные повара любят использовать картофельное пюре.

Почему стоит попробовать добавить картофельное пюре в фарш котлет:

  • оно имеет достаточно высокое содержание влаги, поэтому в процессе приготовления котлеты будут оставаться сочными, мясо не будет пересушиваться;
  • фарш получит мягкую и нежную текстуру, такое блюдо будет легче усваиваться организмом.

Однако, самая главная особенность состоит в том, что благодаря картофельному пюре котлеты получат хрустящую корочку, которая не пригорит. Причем она появится не только во время жарки, но и при запекании.

Просто добавьте любимое пюре и добавьте его в фарш. Соотношение ингредиентов может быть разным, в зависимости от того, насколько мягкими и сочными вы хотите сделать котлеты.

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