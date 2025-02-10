Как приготовить стейк, чтобы он был идеально вкусным и мягким: известный шеф-повар поделился секретом

Приготовление стейка может выглядеть как настоящий вызов, но у известного шеф-повара Гордона Рамзи есть свой секретный ингредиент, который помогает сделать его непревзойденным по вкусу и текстуре.

Об этом он рассказал изданию Daily Express.

Многие люди стремятся приготовить стейк идеально, независимо от желаемой степени прожарки. Однако часто мясо либо недожаривают, либо передерживают на огне, что делает его слишком сухим.

К счастью, британский шеф-повар Гордон Рамзи раскрыл свой секрет, как добиться идеального результата всего с одним ингредиентом. Он особенно любит говяжье филе, также известное как вырезка или филе-миньон, славящееся нежной текстурой, но может быстро пересушиться при неправильном приготовлении.

Чтобы избежать этого, Рамзи всегда поддерживает влажность в процессе приготовления. Он обжаривает филе на высокой температуре, создавая аппетитную, ароматную корочку.

Во время приготовления стейка Гордон Рамзи несколько раз переворачивает его для равномерной прожарки, а затем добавляет на сковороду чеснок, зелень и неожиданный ингредиент – куриный бульон. Но для чего он нужен?

По словам шеф-повара, бульон имеет несколько важных преимуществ. Он помогает восстановить влагу, которую мясо теряет во время жарки, растворяет пристающий к сковородке жир, а также пропитывает чеснок и зелень, раскрывая их аромат.

Когда жидкость улетучивается, она превращается в насыщенный соус, что усиливает вкус стейка, делая его еще более аппетитным. Этот метод особенно хорошо подходит для жестких кусков говядины, но его можно применять к любому стейку.

Хотя добавление куриного бульона к говяжьему стейку может показаться необычным, Рамзи выбирает его из-за нежного вкуса, не перебивающего основной акцент блюда. Однако, если хочется более внятного мясного вкуса, бульон можно заменить говяжьим.

Если под рукой нет бульона, шеф рекомендует использовать сливочное масло. Оно придает стейку аппетитную золотистую корочку и более богатый вкус.

Кроме этого, важно слегка смазать сковороду маслом перед началом жарки во избежание подгорания. А остатки масла с маслом можно использовать для приготовления гарнира – например, обжаренного картофеля или овощей.

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