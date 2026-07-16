Как приготовить варенье из кабачков: простой рецепт, а будет вкусно всю зиму

Как приготовить варенье из кабачка. / © unsplash.com

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Кабачки традиционно ассоциируются с закусками, рагу или оладьями. Однако этот овощ отлично подходит и для приготовления сладких заготовок. Благодаря нейтральному вкусу он легко впитывает аромат цитрусовых, специй или ягод, превращаясь в нежное варенье с приятной текстурой.

Этот рецепт не нуждается в дорогих ингредиентах и по силам даже тем, кто впервые занимается консервацией. Как приготовить — рассказывает редакция ТСН.ua.

Какие ингредиенты понадобятся

Для приготовления классического варенья нужно:

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1 кг молодых кабачков;

800–1000 г сахара;

1 лимон;

1 апельсин (по желанию);

1 чайная ложка ванильного сахара или щепотка корицы (по вкусу).

Если используются зрелые плоды, необходимо очистить их от толстой кожуры и удалить семена.

Как подготовить кабачки

Овощи тщательно моют, очищают и нарезают небольшими кубиками примерно одинакового размера. Это поможет кусочкам равномерно провариться и сохранить красивый вид.

Лимон и апельсин хорошо моют горячей водой. Цедру можно натереть отдельно, а мякоть измельчить вместе с соком, предварительно удалив косточки.

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Пошаговый рецепт варенья из кабачков

Шаг 1. Засыпать сахаром

Нарезанные кабачки перекладывают в большую кастрюлю и засыпают сахаром. Массу оставляют на 2–4 часа, чтобы овощ пустил достаточно сока.

Шаг 2. Добавить цитрусовые

После появления сиропа добавляют измельченный лимон, апельсин и по желанию натертую цедру. Именно цитрусовые придают десерту яркий аромат и легкую кислинку.

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Шаг 3. Проварить смесь

Кастрюлю ставят на средний огонь и доводят до кипения. Образующуюся на поверхности пену снимают ложкой. После этого варенье варят около 10–15 минут, выключают плиту и оставляют до полного охлаждения.

Шаг 4. Повторить варку

Процедуру повторяют еще дважды. Благодаря такому способу кусочки кабачков остаются целыми, а сироп приобретает красивый янтарный цвет.

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Во время последнего нагревания можно добавить ванильный сахар или щепотку корицы.

Как понять, что варенье готово

Готовый сироп становится гуще, а кусочки овощей приобретают полупрозрачный вид. Если капля на прохладной тарелке не растекается, десерт можно раскладывать по банкам.

Как правильно закатать варенье

Банки и крышки необходимо предварительно простерилизовать. Горячее варенье разливают в подготовленные емкости, герметично закрывают, переворачивают вверх дном и заворачивают в одеяло до полного охлаждения.

Хранить заготовку рекомендуется в темном прохладном месте.

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Чем можно разнообразить рецепт

Кабачковое варенье легко адаптировать под свой вкус. К нему часто добавляют:

имбирь;

мяту;

корицу;

ваниль;

курагу;

ананас;

яблоки;

облепиху.

Каждый из этих ингредиентов добавляет десерту новые вкусовые оттенки и делает его еще более интересным.

Полезные советы

Чтобы варенье получилось ароматным и красивым, следует использовать молодые кабачки с плотной мякотью. Не следует готовить слишком большие порции за один раз — так масса прогревается более равномерно.

Если хочется получить более густую консистенцию, можно увеличить продолжительность последней варки на 5–10 минут. Для более нежной текстуры часть кабачков допускается измельчить блендером.

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