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Как приготовить варенье из кабачков: простой рецепт, а будет вкусно всю зиму
Как сделать ароматное кабачковое варенье на зиму и сохранить его надолго — рассказываем в материале ТСН.ua.
Кабачки традиционно ассоциируются с закусками, рагу или оладьями. Однако этот овощ отлично подходит и для приготовления сладких заготовок. Благодаря нейтральному вкусу он легко впитывает аромат цитрусовых, специй или ягод, превращаясь в нежное варенье с приятной текстурой.
Этот рецепт не нуждается в дорогих ингредиентах и по силам даже тем, кто впервые занимается консервацией. Как приготовить — рассказывает редакция ТСН.ua.
Какие ингредиенты понадобятся
Для приготовления классического варенья нужно:
1 кг молодых кабачков;
800–1000 г сахара;
1 лимон;
1 апельсин (по желанию);
1 чайная ложка ванильного сахара или щепотка корицы (по вкусу).
Если используются зрелые плоды, необходимо очистить их от толстой кожуры и удалить семена.
Как подготовить кабачки
Овощи тщательно моют, очищают и нарезают небольшими кубиками примерно одинакового размера. Это поможет кусочкам равномерно провариться и сохранить красивый вид.
Лимон и апельсин хорошо моют горячей водой. Цедру можно натереть отдельно, а мякоть измельчить вместе с соком, предварительно удалив косточки.
Пошаговый рецепт варенья из кабачков
Шаг 1. Засыпать сахаром
Нарезанные кабачки перекладывают в большую кастрюлю и засыпают сахаром. Массу оставляют на 2–4 часа, чтобы овощ пустил достаточно сока.
Шаг 2. Добавить цитрусовые
После появления сиропа добавляют измельченный лимон, апельсин и по желанию натертую цедру. Именно цитрусовые придают десерту яркий аромат и легкую кислинку.
Шаг 3. Проварить смесь
Кастрюлю ставят на средний огонь и доводят до кипения. Образующуюся на поверхности пену снимают ложкой. После этого варенье варят около 10–15 минут, выключают плиту и оставляют до полного охлаждения.
Шаг 4. Повторить варку
Процедуру повторяют еще дважды. Благодаря такому способу кусочки кабачков остаются целыми, а сироп приобретает красивый янтарный цвет.
Во время последнего нагревания можно добавить ванильный сахар или щепотку корицы.
Как понять, что варенье готово
Готовый сироп становится гуще, а кусочки овощей приобретают полупрозрачный вид. Если капля на прохладной тарелке не растекается, десерт можно раскладывать по банкам.
Как правильно закатать варенье
Банки и крышки необходимо предварительно простерилизовать. Горячее варенье разливают в подготовленные емкости, герметично закрывают, переворачивают вверх дном и заворачивают в одеяло до полного охлаждения.
Хранить заготовку рекомендуется в темном прохладном месте.
Чем можно разнообразить рецепт
Кабачковое варенье легко адаптировать под свой вкус. К нему часто добавляют:
имбирь;
мяту;
корицу;
ваниль;
курагу;
ананас;
яблоки;
облепиху.
Каждый из этих ингредиентов добавляет десерту новые вкусовые оттенки и делает его еще более интересным.
Полезные советы
Чтобы варенье получилось ароматным и красивым, следует использовать молодые кабачки с плотной мякотью. Не следует готовить слишком большие порции за один раз — так масса прогревается более равномерно.
Если хочется получить более густую консистенцию, можно увеличить продолжительность последней варки на 5–10 минут. Для более нежной текстуры часть кабачков допускается измельчить блендером.