Как приготовить вкуснейшую яичницу: французский метод, который придаст вашему блюду ресторанный шик

Для приготовления идеального и вкусного блюда из яиц есть всего два правила – слабый огонь и постоянное помешивание.
Многие обожают яичницу на завтрак. К тому же это быстрое и легкое в приготовлении блюдо, поэтому с ним нет мороки. Однако если неправильно приготовить яичницу, в блюде появится жидкость, а яйца станут резиновыми. Впрочем, существует французская техника приготовления блюда, которая поможет получить однородную кремовую текстуру яичницы, как пишет Daily meal.
Как приготовить вкусную яичницу по французскому методу
Ключ к получению вкусного блюда с идеальной кремовой текстурой – уменьшение огня и увеличение времени на приготовление. Поскольку медленное приготовление яиц имеет решающее значение для того, чтобы яичница получилась однородной и кремообразной. В яйца можно добавить молоко, воду или сливки, главное, соблюдать правило медленного приготовления.
Французский шеф-повар Жак Папен объяснил, что суть этой техники состоит в том, чтобы не дать яйцам перевариться. Поэтому их следует готовить на слабом огне, непрерывно помешивая. Также яичницу можно готовить на водяной бане или периодически снимать сковороду с огня. Непрерывное помешивание нужно для того, чтобы образовалась нежная кремовая масса.
Когда блюдо будет почти готово, Жак Пепин советует снимать сковороду с огня и добавлять холодный ингредиент, чтобы остановить процесс приготовления. Это может быть какой-нибудь соус или несколько ложек сырых взбитых яиц.
Подавать это блюдо, по совету шеф-повара, нужно горячим или теплым.
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