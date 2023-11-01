Как приготовить вкуснейшую яичницу: французский метод, который придаст вашему блюду ресторанный шик

Для приготовления идеального и вкусного блюда из яиц есть всего два правила – слабый огонь и постоянное помешивание.

Многие обожают яичницу на завтрак. К тому же это быстрое и легкое в приготовлении блюдо, поэтому с ним нет мороки. Однако если неправильно приготовить яичницу, в блюде появится жидкость, а яйца станут резиновыми. Впрочем, существует французская техника приготовления блюда, которая поможет получить однородную кремовую текстуру яичницы, как пишет Daily meal.

Как приготовить вкусную яичницу по французскому методу

Ключ к получению вкусного блюда с идеальной кремовой текстурой – уменьшение огня и увеличение времени на приготовление. Поскольку медленное приготовление яиц имеет решающее значение для того, чтобы яичница получилась однородной и кремообразной. В яйца можно добавить молоко, воду или сливки, главное, соблюдать правило медленного приготовления.

Французский шеф-повар Жак Папен объяснил, что суть этой техники состоит в том, чтобы не дать яйцам перевариться. Поэтому их следует готовить на слабом огне, непрерывно помешивая. Также яичницу можно готовить на водяной бане или периодически снимать сковороду с огня. Непрерывное помешивание нужно для того, чтобы образовалась нежная кремовая масса.

Когда блюдо будет почти готово, Жак Пепин советует снимать сковороду с огня и добавлять холодный ингредиент, чтобы остановить процесс приготовления. Это может быть какой-нибудь соус или несколько ложек сырых взбитых яиц.

Подавать это блюдо, по совету шеф-повара, нужно горячим или теплым.

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