Как приготовить вкусную печень: зачем ее заливать кипятком – вы точно об этом не знали

Многие хозяйки знают, что для того, чтобы приготовить вкусную печень, ее нужно предварительно замочить. Многие замачивают в молоке, благодаря чему печень теряет горечь и приобретает нежность.

Однако опытные хозяйки заливают печень горячей водой. Зачем и как это делать? Какие преимущества имеет именно такой способ замачивания перед "молочным"?

Как правильно заливать печень кипятком

Сначала печень нужно очистить от плёнки и порезать. Кусочки залить кипятком, даже лучше водой, только что дошедшей до кипения.

Выждать несколько минут, после чего печень можно жарить.

Какой будет приготовленная печень

Если печень была залита горячей водой, то в приготовленном виде она получится мягкой и нежной.

Залив печень кипятком, мы получаем печень более мягкую, чем при замачивании в молоке, она избавится от неприятного запаха и будет мягкой и без горечи.

Как приготовить вкусную печень

Печень можно жарить, тушить, варить, запекать в духовке. Чаще ее обжаривают в подсолнечном масле с луком до полуготовности, складывают в кастрюлю, заливают соусом и тушат до готовности. Куриная печень готовится быстро, говяжья и свиная – дольше.

Солить и добавлять специи следует в конце приготовления.

Печень можно тушить в молоке, сметане, томатной пасте, в сливках и даже в коньяке. Можно добавлять во время тушения яблоки, корицу и другие специи, такие как мускатный орех, гвоздику, карри.

Читайте также: