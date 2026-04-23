Как приготовить вкусные деруны: рецепт с секретным ингредиентом

Вкусные деруны

Реклама

Деруны — это настоящая классика украинской кухни, однако даже такое знакомое блюдо можно усовершенствовать. Главной проблемой во время их приготовления часто становится чрезмерная жирность, ведь картофель склонен впитывать многие масла из сковородки. Чтобы сделать блюдо легким и хрустящим, опытные кулинары используют один неожиданный ингредиент — алкоголь.

Для чего нужно добавлять алкоголь

Особенность этого рецепта заключается в добавлении небольшого количества водки или коньяка. Этот компонент выполняет важную техническую функцию, во время жарки спирт мгновенно улетучивается, создавая своеобразный барьер, который не дает маслу проникать внутрь картофельной массы. Благодаря этому деруны получаются золотистыми снаружи и нежными внутри, без лишнего жира. При этом вкус или запах алкоголя в готовом блюде совершенно не ощущается.

Ингредиенты для приготовления дерунов

Для приготовления порции вам понадобятся:

Реклама

Картофель — 500 г;

Лук — 150 г;

Яйцо куриное — 1 шт.;

Мука — 3 столовые ложки;

Соль — 1 чайная ложка;

Черный перец — 0,5 чайной ложки;

Секретный компонент (водка или коньяк) — 0,5 чайной ложки.

Пошаговый процесс приготовления дерунов

Чтобы получить наилучший результат, следует придерживаться четкой последовательности действий.

Очищенные корнеплоды следует натереть на средней терке. Получившуюся массу необходимо обязательно отжать, чтобы избавиться от лишнего сока. Если вы хотите, чтобы драники сохранили светлый цвет и не потемнели, можно добавить к картофелю несколько капель лимонного сока.

К подготовленному картофелю добавьте натертый лук. Затем вбейте яйцо, всыпьте муку, соль и чёрный перец. Тщательно вымешивайте смесь, пока она не станет полностью однородной.

В последнюю очередь влейте алкоголь и снова хорошо перемешайте тесто.

Реклама

Хорошо разогрейте сковороду с достаточным количеством растительного масла. Выкладывайте массу ложкой и обжаривайте драники с обеих сторон до появления аппетитной румяной корочки.

Такие деруны вкусятся гораздо лучше традиционных, поскольку они сохраняют естественный вкус картофеля и имеют приятную хрустящую корочку без лишнего ощущения жирности.