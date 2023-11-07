Как приготовить вкусные деруны: вот какой ингредиент ни в коем случае нельзя добавлять

Опытные кулинары поделились, нужно ли в деруны добавлять муку и другие компоненты.

Вкусные, питательные, ароматные, с легкой корочкой – это все о дерунах. Трудно найти человека, которому бы не нравилось это простое блюдо. Сегодня существует немало вариантов ее приготовления, но многие допускают важную ошибку, добавляя в деруны всего лишь один ингредиент, которому там не место.

Прежде всего, профессиональные повара уверены, что самыми вкусными получаются те деруны, содержащие минимальное количество продуктов. В это блюдо обязательно входит натертый картофель и лук. Нужно ли выжимать картофель для дерунов? В миске обязательно останется овощной сок – его важно слить.

Затем в картофельно-луковую массу выбивают одно яйцо. Добавляют по вкусу соль и перец. Здесь важно не переборщить – специи не должны "перебивать" вкус картофеля.

Многие спорят, нужно ли в деруны добавлять муку? Оказывается именно от этого ингредиента лучше отказаться. Иначе деруны получатся "резиновыми", сухими сверху и с непропеченной "серединкой". Если вы готовите большое количество дерунов и хотите, чтобы они дольше полежали, тогда добавьте 2-3 ложки муки на 1,5 кг картофеля.

Также, чтобы смесь не потемнела, можно заменить муку ложкой сметаны. Если деруны получаются слишком жидкими, чтобы не использовать муку или крахмал, просто удалите лишнюю влагу.

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