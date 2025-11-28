Как приготовить котлеты без фарша: вам нужно взять куриную грудку и потратить 15 минут времени

Многие убеждены, что вкусные куриные котлеты можно приготовить только из фарша. Но на самом деле рубленые котлеты из грудки — гораздо более нежные, сочные и ароматные. К тому же готовятся они в разы быстрее. Все, что вам нужно — свежая куриная грудка, несколько простых ингредиентов и 15 минут времени.

Правильно нарежьте мясо. Секрет сочности — в очень мелко нарезанной грудке. Кубики должны быть не более 0,5 см. Такой размер позволяет котлетам хорошо держать форму и оставаться нежными внутри. Фарш такой текстуры невозможно купить — его можно сделать только ножом.

Добавьте ингредиенты для связывания. Чтобы масса не распадалась во время жарки, положите 1 яйцо, 1 ст. л. крахмала или муки, щепотку соли, черный перец. При желании — измельченный чеснок, зелень или ложку сметаны для дополнительной нежности. Крахмал делает текстуру более мягкой и дает легкую хрусткость снаружи.

Дайте мясной массе отдохнуть. Оставьте смесь на 7-10 минут. За это время грудка пустит немного сока, а крахмал сделает ее кремовой и вязкой. Это главный секрет ровных и аккуратных котлет.

Жарьте на среднем огне. Выкладывайте котлеты ложкой на разогретую сковороду с минимальным количеством растительного масла. Жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны, накрывайте крышкой, чтобы они остались сочными. Котлеты быстро подрумяниваются, но не пересыхают — именно за это их так любят профессиональные повара.