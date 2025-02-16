Как приготовить вкусные сочные тефтели, которые не будут распадаться: 5 кулинарных трюков

Чтобы тефтели были сочными, пышными и не распадались, главное, что нужно сделать, это правильно подготовить все ингредиенты.
Рассказываем, ссылаясь на Ukr.Media, о пяти важных кулинарных трюках, которые помогут приготовить идеальные и вкусные тефтельки.
Как приготовить идеальные тефтели: будут вкусными, сочными и не будут распадаться
- Фарш и небольшой кусочек сала. Чтобы тефтельки были сочными, фарш лучше брать среднего или крупного помола. Если взять фарш слишком мелкого помола, тефтели получатся сухими и слишком плотными. Если мясо постное, нужно обязательно добавить сало, около 50 г на 500-600 г мяса.
- Рис – какой брать и как готовить. Рис нужен тефтелям, чтобы они держали форму. Лучше брать длиннозернистый или круглый рис, варить нужно до полуготовности. Не надо его промывать перед варкой, потому что рис потеряет свою клейкость, тогда тефтельки будут распадаться. Рис нужно прибавлять из расчета 30% от массы фарша. Некоторые хозяйки добавляют сырой рис.
- Лук нужно добавлять по рецепту. Если вы его обжарите, то тефтельки получатся гораздо ароматнее.
- Яйца и крахмал помогут связать фарш, но с этими составляющими нужно не переборщить, потому что тефтельки получатся слишком плотными.
- Замешивание фарша и охлаждение. Фарш нужно хорошо перемешивать, чтобы он стал однородным. Но нельзя отбивать фарш, потому что тефтели получатся жесткими и плотными. Обязательно дайте фаршу отдохнуть в холодильнике 1-2 часа, тогда он будет лучше формироваться. После этого тефтельки нужно сразу обжарить или запечь. Если вы их тушите, соус должен покрывать не более ⅓ высоты тефлек, так они будут именно тушиться, а не вариться.
Читайте также:
Если вы не чистите историю просмотров в TikTok – это самая роковая ошибка: вот зачем это нужно
Зачем нужно класть лавровый лист в карман: запомните это на всю жизнь
Как почистить вытяжку от жира, накипи и нагара за 15 минут: лучшие способы