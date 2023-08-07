Как приготовить вкусный маринад, рассол для огурцов – сколько соли, сахара, уксуса нужно добавить на один литр воды

Сколько необходимо соли, сахара, других ингредиентов для рассола огурцов, для их маринования на 1 литр воды. Как приготовить кисло-сладкие огурцы

Хозяйки знают, что главное в приготовлении любых огурцов – это маринад или рассол, а в нем правильные пропорции соли, сахара, уксуса и других ингредиентов при необходимости. Рассказываем, как приготовить правильный рассол для соленых, маринованных, кисло-сладких огурцов.

Сколько соли, сахара, уксуса нужно на литр воды для маринованных огурцов

Для маринованных огурцов на 1 литр воды берем 2 столовых ложки соли, 2 столовых ложки сахара, 2 столовых ложки 6% уксуса.

Уксус для маринованных огурцов используется двух видов 6% и 9%, реже – уксусная эссенция. На 1 литр готового маринада нужно 2 столовых ложки 6% или 1,5 ложки 9% уксуса.

Если уксус заливается непосредственно в банку, то на 1 литровую банку 1 столовую ложку 6% уксуса, если взять эссенцию, то 1/4 чайной ложки.

Поскольку основой маринада является вода, поэтому важно, чтобы она была чистой, без примесей хлора. Лучше всего, если она будет отфильтрована, в идеале – родниковой.

Соль следует использовать обычную, без добавок – йодированная для консерваций не годится.

Набор зеленых и специй для маринованных огурцов на литровой банке:

2-3 листа смородины, 2-3 листа вишни, 1 лист хрена, 2-3 зубчика чеснока, 2 лавровых листа, 1 зонтик укропа. Для хрустящих огурцов используете листья смородины и хрена, для душистых листьев дуба и вишни.

Чтобы сделать маринад более ароматным и придать огурцам определенные вкусовые нотки, можно использовать такие ингредиенты, как черный перец горошком, душистый перец, лавровый лист, гвоздика, чеснок, укроп (зонтики или семена), горчица (сухие или семена), семена кориандра. С чесноком перебарщивать не рекомендуется, потому что огурцы от него могут размягчаться.

На один литр воды можно положить 5-7 горошин душистого перца, 2 лавровых листа, 1 чайную ложку зерен горчицы.

Многоразовая заливка горячим маринадом позволяет сохранить огурчики жесткими и упругими, такой же эффект дает и добавление в маринад зерен горчицы.

Сколько соли нужно на литр воды для рассола малосольных огурцов

Для приготовления малосольных огурцов на 1 лет воды добавляем 2 столовые ложки соли.

Стебли и зонтики укропа (их можно заменить семенами), лавровый лист, черный и душистый перец горошком, дубовые, смородиновые, вишневые листья, хрен, чеснок берутся произвольно, по собственному усмотрению.

Огурцы можно будет буквально через несколько часов, правда, овощи, приготовленные таким способом, долго не хранятся без холодильника.

Холодный способ засолки – сколько нужно соли

Для этого варианта рассола понадобится прохладная вода. На литр берут одну столовую ложку каменной большой соли с верхом.

Несколько дней огурцы следует подержать в помещении с комнатной температурой. После этого хранить в холодильнике.

Если рассол станет мутным, этого не нужно бояться, так и должно быть. Впоследствии заливка станет прозрачной.

Кисло-сладкие маринованные огурцы – сколько соли, сахара, уксуса на один литр воды

К одному литру воды нужно будет добавить одну столовую ложку соли бе сгорки, девки столовые, с горкой ложки сахара, полтора чайной ложки уксуса 70%.

А также укроп, чеснок, хрен, лавровый лист, перец, семена горчицы.

Чтобы приготовить кисло-сладкие огурцы маринованные, нужно залить их кипятком, прикрыть, оставить на 10 минут, затем воду из банок слить. Еще раз залить огурцы крутым кипятком, накрыть крышками и оставить на 10 минут. Слить воду из банок и добавить в каждую банку смесь перцев горошком, душистый перец, лавровый лист, соль, сахар, уксусную кислоту, залить кипятком до края банки и плотно закрыть крышкой. Перевернуть банки с огурцами на крышки и оставить до полного остывания.

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