Сколько соли, сахара нужно для маринада для огурцов

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Хозяйки знают, что главное в приготовлении любых огурцов это рассол, а в нем правильные пропорции соли, сахара, уксуса и других ингредиентов при необходимости. Рассказываем, как приготовить правильный рассол для соленых, маринованных, кисло-сладких огурцов.

Сколько соли, сахара, уксуса нужно на литр воды для маринованных огурцов

Для маринованных огурцов на 1 литр воды берем 2 столовых ложки соли, 2 столовых ложки сахара, 2 столовых ложки 6% уксуса.

Уксус для маринованных огурцов используется двух видов — 6% и 9%, реже — уксусная эссенция. На 1 литр готового маринада нужно 2 столовых ложки 6% или 1,5 ложки 9% уксуса.

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Если уксус заливается непосредственно в банк, то на однолитровую банку — 1 столовая ложка 6% уксуса, а если взять эссенцию, то ¼ чайной ложки.

Поскольку основой маринада является вода, поэтому важно, чтобы она была чистой, без примесей хлора. Лучше всего, если она будет отфильтрованной, в идеале источниковой.

Соль нужно использовать обычную, без добавок — йодированная для консерваций непригодна.

Набор зеленых и специй для маринованных огурцов на литровую банку:

2-3 листа смородины, 2-3 листа вишни, 1 лист хрена, 2-3 зубчика чеснока, 2 лавровых листа, 1 зонтик укропа. Для хрустящих огурцов используют листья смородины и хрена, для душистых — листья дуба и вишни.

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Чтобы сделать маринад более душистым и придать огурцам определенные вкусовые нотки, можно использовать такие ингредиенты, как черный перец горошком, душистый перец, лавровый лист, гвоздика, чеснок, укроп (зонтики или семена), горчица (сухие или семена), семена кориандра. С чесноком переборщивать не рекомендуется, потому что огурцы от него могут размягчаться.

На один литр воды можно положить 5-7 горошин душистого перца, 2 лавровых листа, 1 чайную ложку зерен горчицы.

Многократная заливка горячим маринадом позволяет сохранить огурчики жесткими и упругими, такой же эффект дает и добавление в маринад зерен горчицы.

Сколько соли нужно на один литр воды для рассола для малосольных огурцов

Для приготовления малосольных огурцов на 1 литр воды добавляем 2 столовые ложки соли.

Стебли и зонтики укропа (их можно заменить семенами), лавровый лист, черный и душистый перец горошком, дубовые, смородиновые, вишневые листья, хрен, чеснок берутся произвольно, по собственному усмотрению.

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Огурцы можно будет употреблять буквально через несколько часов, правда, овощи, приготовленные таким способом, долго не хранятся без холодильника.

Холодный способ засолки — сколько нужно соли

Для этого варианта рассола потребуется холодная вода. На литр берут одну столовую ложку большой каменной соли с верхом.

Несколько дней огурцы следует подержать в помещении с комнатной температурой. После этого хранить в холодильнике.

Если рассол станет мутным, этого не нужно бояться, так и должно быть. Впоследствии заливка станет прозрачной.

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Кисло-сладкие маринованные огурцы — сколько соли, сахара, уксуса на один литр воды

К одному литру воды нужно добавить одну столовую ложку соли без горки, две столовые с горкой ложки сахара, полтора чайной ложки уксуса 70%. А также укроп, чеснок, хрен, лавровый лист, перец, семена горчицы.

Чтобы приготовить кисло-сладкие огурцы маринованные, нужно залить их кипятком, прикрыть, оставить на 10 минут, затем воду из банок слить. Еще раз залить огурцы крутым кипятком, накрыть крышками и оставить на 10 минут. Слить воду из банок и добавить в каждую смесь перцев горошком, душистый перец, лавровый лист, соль, сахар, уксусную кислоту, залить кипятком до края банки и плотно закрыть крышкой. Перевернуть банки с огурцами на крышки и оставить до полного остывания.