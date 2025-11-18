Как приготовить яичницу за одну минуту: это можно сделать и без сковороды

Как приготовить яичницу

Приготовление яичницы кажется простой кулинарной задачей. Однако достичь идеального результата — жидкого желтка с нежной текстурой белка — не всегда удается, особенно это актуально в условиях отключений электроэнергии, когда на приготовление любого блюда мало времени.

Эксперт-кулинар Том Феррис предлагает «гораздо более простой» и более быстрый способ приготовления яичницы, не требующий использования сковороды. Его метод позволяет получить идеальное яйцо буквально за одну минуту, используя только микроволновку.

По словам тома ферриса, многие удивляются, когда узнают, что яичницу можно приготовить в микроволновке. Эксперт утверждает, что этот способ приносит результаты. Яичницы по виду, вкусу и даже ощущениям не отличаются от традиционного жареного яйца, но требует меньше масла и минимального времени.

Под воздействием прямой микроволновой энергии яйца невероятно быстро. Главная задача — контролировать процесс, чтобы белок оставался мягким, а не стал резиновым. для этого важны правильное время и добавление небольшого количества растительного масла.

Как приготовить яичницу в микроволновке.

Чтобы приготовить яичницу по этому быстрому методу, понадобятся только миска или кружка, пригодные для микроволновки, бумажное полотенце, одно яйцо и столовая ложка масла.

На дно миски или кружки добавьте столовую ложку масла (оливкового, подсолнечного или сливочного масла для классического вкуса) и помешайте, чтобы масло покрыло дно.

Разбейте яйцо в миску. Очень важно несколько раз осторожно проколоть желток вилкой. если пропустить этот шаг, желток может взорваться внутри микроволновки из-за быстрого образования пара.

Добавьте щепотку соли и перца по вкусу.

Неплотно накройте миску бумажным полотенцем. это поможет контролировать испарение и предотвратит разбрызгивание.

Поставьте миску в микроволновку на полную мощность. время приготовления составляет около одной минуты. Если микроволновка очень мощная, может потребоваться всего 45 секунд.

После завершения приготовления извлеките блюдо и дайте ему постоять одну минуту. В настоящее время яйцо продолжает медленно готовиться, что обеспечивает его идеальную текстуру.

Эксперт отмечает, что готовое яйцо можно легко вытащить ложкой и положить прямо на тост.