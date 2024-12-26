Как использовать лук в хозяйстве: об этом почти никто не знает

Оказывается, этот овощ можно использовать не только для приготовления блюд, он также может быть крайне полезным в быту.
Рассказываем, как использовать лук для бытовых дел. Вам обязательно понравятся такие лайфхаки.
Как использовать лук для бытовых нужд: полезные трюки
- Устраняет посторонние запахи. Об этом мало кто знает, однако лук имеет абсорбирующий эффект, то есть может впитывать все неприятные запахи. Например, если у вас неприятный запах в холодильнике или вы покрасили что-нибудь в своем доме, этот овощ пригодится. Разрежьте лук пополам, положите в глубокую емкость с водой и оставьте на несколько часов возле источника неприятного запаха. Вместе с запахом лука уйдут другие неприятные запахи.
- Очищает ржавчину. Такой трюк поможет вам избавиться от ржавчины на металлических поверхностях кастрюль, сковородок или столовых приборов. Измельчите овощ до образования пюре и нанесите на металлическую поверхность, требующую чистки. Через несколько минут потрите поверхность мягкой губкой – и ваша любимая кухонная утварь будет сиять, как новая. Такой способ чистки экологичен, однако крайне эффективен.
- Отпугивает насекомых. Летом лук может стать настоящим спасением от комаров или плодовых мушек. Также запах лука не любят муравьи. Просто разрежьте лук пополам и положите на подоконник или в то место, где скапливаются незваные гости.
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