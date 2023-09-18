Как использовать стиральную машинку без света: о таком вы точно не догадались бы

Не период отключения света вместо холодильника можно использовать стиральную машинку и еще несколько способов, чтобы сохранить продукты свежими.

В Украине снова могут начаться отключение света, из-за новых массовых обстрелов критической инфраструктуры – об этом предупреждают украинцев в течение нескольких месяцев. И лучше свои надежды на жизнь в осенне-зимний период с электричеством подкрепить конкретными приготовлениями к возможным блекаутам.

Как сохранить продукты свежими без холодильника?

Есть один отличный лайфхак: как сохранить продукты дольше свежими без холодильника с помощью стиральной машины. Этим методом поделилось издание SlashGear.

Ведь ключевой проблемой в отсутствие света является сохранение продуктов питания. Поскольку без электричества холодильник быстро теряет холод внутри и не может выполнять свои функции. Но решить эту проблему можно благодаря стиральной машине.

Следует засыпать барабан стиральной машины льдом и выложить на лед продукты, тогда они могут оставаться свежими более длительное время, чем в холодильнике. Поскольку металлический барабан поможет удержать прохладу в течение длительного времени, а заодно будет решена проблема таяния льда. Ведь талая вода будет собираться в машинке, которая после выведет ее в канализационные стоки.

Особенно хорошо такой лайфгак подойдет для тех, у кого стиральная машинка стоит в прохладном месте или в подвале. Таким образом, холод будет удерживаться еще дольше.

Как еще можно сохранить пищу без холодильника: проверенные методы для разных продуктов

Не все продукты нуждаются в холодной температуре, некоторые из них можно хранить даже без холодильника, на случай отсутствия света.

Как хранить куриные яйца без холодильника? Яйца при комнатной температуре будут свежими в течение недели. И есть способ продлить срок хранения. Надо каждое яйцо тщательно вымыть в соленой воде, положить в мешочек с рисом и завязать.

Яйца при комнатной температуре будут свежими в течение недели. И есть способ продлить срок хранения. Надо каждое яйцо тщательно вымыть в соленой воде, положить в мешочек с рисом и завязать. Как хранить сливочное масло – есть несколько вариантов. Можно положить масло в эмалированную или стеклянную посуду, затем залить холодной водой, а менять воду дважды в день. Еще сливочное масло кладут в емкость и заливают соленой водой. Так оно не будет желтеть, а воду следует менять каждый день. Также масло можно разрезать на кусочки, обернуть пергаментом, сложить в кастрюлю и залить соленым раствором – ложка соли на 1 литр воды. Масло следует прижать чем-нибудь тяжелым. А воду нужно менять каждый день.

Можно положить масло в эмалированную или стеклянную посуду, затем залить холодной водой, а менять воду дважды в день. Еще сливочное масло кладут в емкость и заливают соленой водой. Так оно не будет желтеть, а воду следует менять каждый день. Также масло можно разрезать на кусочки, обернуть пергаментом, сложить в кастрюлю и залить соленым раствором – ложка соли на 1 литр воды. Масло следует прижать чем-нибудь тяжелым. А воду нужно менять каждый день. Как сохранить молочные продукты? Молоко без холодильника сохраняется гораздо сложнее. Его нужно вскипятить, добавив щепотку соды, затем поставить в ведро с холодной водой. Банку следует накрыть полотенцем или тканью, концы ткани опустить в воду, по возможности со льдом. Ведро нужно поставить в прохладное место, временами меняя воду на более холодную. Кисломолочный творог лучше долго не хранить без холодильника. Чтобы сохранить хотя бы день, его нужно завернуть в мокрую ткань и держать в холодном месте.

Молоко без холодильника сохраняется гораздо сложнее. Его нужно вскипятить, добавив щепотку соды, затем поставить в ведро с холодной водой. Банку следует накрыть полотенцем или тканью, концы ткани опустить в воду, по возможности со льдом. Ведро нужно поставить в прохладное место, временами меняя воду на более холодную. Кисломолочный творог лучше долго не хранить без холодильника. Чтобы сохранить хотя бы день, его нужно завернуть в мокрую ткань и держать в холодном месте. Как хранить сыр без холодильника? Чтобы продлить срок годности сыра, его следует завернуть в льняную салфетку. Ее нужно намочить в соленой холодной воде и обернуть сыр, положив в прохладное место. Так его можно держать в течение трех дней. Прежде чем есть, сыр нужно порезать и отложить на час.

Чтобы продлить срок годности сыра, его следует завернуть в льняную салфетку. Ее нужно намочить в соленой холодной воде и обернуть сыр, положив в прохладное место. Так его можно держать в течение трех дней. Прежде чем есть, сыр нужно порезать и отложить на час. Как хранить мясо без холодильника? Если на улице минусовая температура, то с этим не возникнет никаких проблем. Мясо нужно разрезать на куски, завернуть в бумагу и сложить в пакет, затем вывесить за окно. В такой природной «морозилке» мясо можно хранить довольно продолжительное время. Если на улице нет мороза, мясо можно засолить. Его нужно порезать на куски, пересыпав солью, утрамбовать в кастрюлю или залить соляным раствором. Для раствора понадобится 10 ст. ложек соли на 0,5 литра воды. После хранения мясо нужно будет промыть и вымочить в воде в течение нескольких часов.

Если на улице минусовая температура, то с этим не возникнет никаких проблем. Мясо нужно разрезать на куски, завернуть в бумагу и сложить в пакет, затем вывесить за окно. В такой природной «морозилке» мясо можно хранить довольно продолжительное время. Если на улице нет мороза, мясо можно засолить. Его нужно порезать на куски, пересыпав солью, утрамбовать в кастрюлю или залить соляным раствором. Для раствора понадобится 10 ст. ложек соли на 0,5 литра воды. После хранения мясо нужно будет промыть и вымочить в воде в течение нескольких часов. Как хранить колбасные изделия? Чтобы дольше сохранить колбасу, ее нужно завернуть в льняную салфетку. Полотенце или ткань из льна предварительно намочите в соленой воде, укутайте колбасу и положите в темное прохладное место.

Чтобы дольше сохранить колбасу, ее нужно завернуть в льняную салфетку. Полотенце или ткань из льна предварительно намочите в соленой воде, укутайте колбасу и положите в темное прохладное место. Овощи и фрукты. Чтобы сохранить овощи без холодильника, нужно положить картофель, морковь, свеклу и лук в темное и прохладное место. Прекрасно сохранятся без холодильника яблоки, их нужно просушить, обмотать бумагой и сложить в сухом темном месте.

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