Как приучить кота к царапке: полный гайд для владельцев

Как приучить кота к царапке

Реклама

Почему коты царапают

Приучение кота к царапке базируется на понимании потребностей животного, а не на борьбе с его характером. Поцарапанная мебель — это не проявление агрессии или невоспитанности, а естественная необходимость. Каждые две-четыре недели у котов отмирает верхний слой когтей, и они должны снять его, чтобы лапы не становились скользкими. Кроме гигиены, царапание выполняет роль коммуникации. Благодаря специальным железам на подушечках лап кот оставляет на поверхностях феромоны, которые обозначают территорию и дарят животному чувство безопасности. Также этот процесс помогает растягивать мышцы и снимать стресс, по эффекту напоминающий занятия йогой.

Почему для царапания коты выбирают мебель

Кошки выбирают диваны, потому что их текстура напоминает кожу добычи, а вертикальные спинки похожи на стволы деревьев.

Часто причиной становится стресс из-за переезда или появления новых гостей, ведь нервные коты царапают поверхности значительно чаще.

Реклама

Тоска также заставляет животное искать выход энергии в разрушении интерьера.

Если царапание усилилось внезапно, это может быть сигналом о боли в суставах или паразитах, поэтому важно обращать внимание на любые изменения в поведении.

Правильная реакция владельца и своевременное обнаружение триггеров помогут быстрее найти путь к переключению внимания кота на специальные принадлежности.

Выбор идеальной царапки

Выбор когтеточки похож на подбор обуви, потому что каждое животное имеет свои предпочтения по материалам. Большинство кошек выбирают вертикальные стойки высотой от 90 сантиметров, чтобы полностью растянуться.

Реклама

Сизалевый канат является лучшим вариантом из-за своей прочности и способности эффективно снимать оболочку когтя.

Картонные изделия хорошо подходят для горизонтального использования, что идеально для котят или ленивых любимцев.

Главное — избегать мягкого ковролина, потому что кот начнет воспринимать все ковры в доме как законные места для своих упражнений, что только запутает обучение.

Какое значение имеет размещение кофе для кошек

Место расположения дряпки часто важнее ее внешнего вида, потому что коты любят быть в центре событий. Не стоит прятать ее в дальних комнатах, где никто не ходит, ведь животное хочет метить территорию там, где она проводит больше времени.

Реклама

Лучше всего ставить стойку у солнечного окна или рядом с мебелью, которая уже пострадала от когтей.

Поскольку коты любят разминаться сразу после пробуждения, установка царапинки возле спального места значительно повышает шансы на успех.

В больших домах стоит иметь несколько точек для царапания, чтобы кот всегда имел доступ к своей «станции йоги».

Как приучить кота к царапке

Приучать котят лучше всего с восьминедельного возраста, используя игру и лакомство для поощрения. Можно привлекать малыша к поверхности с помощью удочки, чтобы он случайно зацепился за текстуру и понял ее предназначение.

Реклама

Взрослые кошки со сложившимися привычками требуют больше времени и использования феромонов, создающих чувство покоя.

Одновременно с приучением к новому предмету следует защитить мебель липкой лентой или спреями с отпугивающими кошек ароматом цитруса или эвкалипта. Главное — действовать терпеливо и регулярно переносить внимание животного на царапину каждый раз, когда она начинает царапать диван.

Сегодня популярными становятся смарт-царапки с датчиками, вознаграждающими кота звуком или кормом за каждое правильное использование.

Что не нужно делать

Важно помнить, что крик или физическая сила только навредят делу, потому что стресс заставляет кота царапать еще интенсивнее. Положительное подкрепление и спокойный голос являются лучшими инструментами для достижения результата. Также не забывайте о регулярном маникюре, подрезая только кончик когтя каждые две или три недели. Комбинация правильной царапки, хорошей гигиены и любви к любимцу поможет навсегда забыть о проблеме поцарапанной мебели и сохранить мир в доме.