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Как привлечь деньги и спокойствие в дом: 10 обрядов на Рождество, которые действительно работают
Эти обычаи не следует воспринимать как строгие правила, Их главный смысл — напомнить о взаимоуважении, щедрости, семейном единстве и благодарности.
Рождество в украинской традиции — это не только семейный ужин, колядки и праздничные блюда. Издавна люди верили, что именно в это время добрые слова, щедрость и определенные обрядовые действия помогают пригласить в дом богатство, здоровье и мир. Хозяева пытались встретить праздник без ссор, с нарядным домом и накрытым столом, ведь верили: каким будет Рождество, таким может сложиться и весь следующий год.
10 рождественских обрядов на благополучие и покой
Поставить дидух в углу. Дидух — один из самых известных украинских рождественских символов. Его изготовляли из зерна, а в доме ставили на почетном месте. Он олицетворял урожай, благополучие, память о предках и продолжении рода. По народному поверью, дидух в доме символизировал благополучие семьи.
Украсить праздничный стол зерном. Пшеница, рожь и овес в традиционной культуре символизировали плодородие и хлебное обилие. Хозяйки могли класть немного зерна под скатерть или использовать его для украшения праздничного стола. Считалось, что такой обычай помогает пригласить в дом сытость и благополучие.
Приготовить кутью с хорошими пожеланиями. Кутья — главное обрядовое блюдо Святвечера. Зерно в ней символизирует жизнь и возрождение, мак связывают с обилием, а мед — со сладкой и счастливой жизнью. Во время приготовления кутьи хозяйки традиционно вкладывали в нее пожелания здоровья, мира и согласия для всей семьи.
Оставить на столе хлеб и соль. Хлеб и соль в украинской культуре издавна были символами гостеприимства, благополучия и уважения к гостям. Их место на праздничном столе напоминало о важности достатка и гостеприимства. По народному обычаю хлеб в доме должен быть всегда, ведь он олицетворял основу семейного благополучия.
Зажечь свечу во время Святой вечери. Свеча на рождественском столе символизирует свет, надежду и радость. В народных представлениях огонь также ассоциировался с защитой дома от проблем. Зажечь свечу, помолиться или просто побыть в тишине — хороший способ создать спокойную атмосферу и вспомнить о самом важном.
Поделиться ужином с нуждающимися. Щедрость считалась одной из важнейших рождественских добродетелей. В это время хозяева пытались угостить гостей, помочь одиноким людям и поделиться едой с теми, кому ее не хватает.
Помириться с близкими к праздничному ужину. В народных верованиях ссоры на Рождество считались дурной приметой. Поэтому люди пытались оставить обиды в прошлом, извиниться и не начинать споров за праздничным столом. Этот обычай имеет простой и понятный смысл: покой в доме начинается с уважения, добрых слов и готовности услышать друг друга.
Поздравить дом с колядками. Колядники традиционно желали хозяевам здоровья, урожая, счастья и изобилия. Считалось, что добрые пожелания, принесенные в дом с колядой, предвещают благополучный год. Даже если семья не принимает гостей, можно вместе спеть любимую колядку или послушать традиционные рождественские песни.
Не отказывать в гостеприимстве. В рождественский период гостеприимство имело особое значение. Люди верили, что доброжелательное отношение к гостям и готовность разделить праздничную пищу способствуют благосостоянию семьи. Поэтому старались не встречать посетителей с неприязнью, а угощали тем, что имели.
Загадать желание и поблагодарить за прожитый год. Еще одно действо — собраться всей семьей и назвать то, за что каждый благодарен, а также поделиться надеждами на будущее. Можно записать желания, связанные с финансовым благополучием, здоровьем, работой или семейным спокойствием. Такая традиция не имеет магической силы, но помогает определить общие цели и настроиться на их осуществление.