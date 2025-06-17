Чем отпугнуть улиток навсегда – привлечь в сад ежа / © Unsplash

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Обычный или европейский еж – это гость, которого можно часто заметить на даче во второй половине лета или в начале осени. Это млекопитающее имеет небольшие размеры и массу тела примерно 800 г, особенностью ежей является наличие на теле коротких бурых иголок до 3 см. Оно ведет преимущественно ночной образ жизни, а днем прячется в своем гнезде. Хотя это дикое животное, но оно приносит немало пользы человеку и часто приходит в поселения.

Чем полезен еж на даче

Прежде всего, эти милые дикие создания со вкусом лакомятся улитками и улитками, майскими жуками и мохнатыми жужелицами, нечетными шелкопрядами и различными гусеницами, личинками листоеда и проволочниками, а также совками и небольшими мышами. А потому ежи являются важными помощниками, когда речь идет о будущем урожае и его защите от вредителей.

Вместе с тем следует обратить внимание, что ежи могут нести и вред. Например, они питаются яйцами и птенцами мелких птиц, гнездящихся на земле. А еще эти животные переносят множество болезней, а своего обидчика еж может сильно укусить острыми зубками, которые с легкостью прокусили хитиновый панцирь жука. При этом раны будут долго заживать, поскольку на зубах животного живет немало разных бактерий. Однако, конечно, всех этих неприятностей можно легко избежать, если не навязывать ежу свое общество и не брать его на руки.

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Что едят дикие ежи

Ежи всеядные животные, но, как мы видели в детстве на картинках, они не носят на своих иголочках фрукты. Конечно, эти продукты присутствуют в их рационе, но преобладает все-таки белковая пища (любое мясо).

Поэтому можете регулярно оставлять на одном и том же месте для ежа мясо курицы, фарш, отварные макароны, яйца, рис, сыр, картофель, хлеб, разные орехи, семена, печенье. Зверь имеет отличное обоняние, а потому почувствует угощение и обязательно придет.

В конце сентября ежи начинают готовиться к спячке, поэтому в этот период нуждаются в достаточном питании, чтобы запасти на зиму жир. Иначе животное может даже умереть от истощения.

Многие пытаются напоить ежей молоком, но, на самом деле, большое его количество сказывается на здоровье сверять отрицательно. У него может развиться зубная боль и кишечные заболевания. Лучше оставляйте мисочку с чистой водой. Чтобы еж не перевернул емкость, можно взять тяжелую или приобрести специальную поилку.

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Как привлечь на участок ежа

Конечно, одной едой здесь не обойтись, ведь для животного нужно еще и безопасное жилье, которое будет служить укрытием. Внимательно осмотрите участок и избавьтесь от предметов, которые могут быть для лесного гостя опасными.

Ёж хорошо плавает, хотя воды не очень любит, но, если стенки в искусственном водоеме гладкие и скользкие, то выбраться он не сможет. Зверьке, случайно попавшему в пруд, придется довольно тяжело. А потому стоит поместить у водоема доску, ведущую к берегу, чтобы еж мог выбраться из воды.

Забор из сетки-рабицы еще один враг ежей. В ней они могут застрять из-за плохого зрения, а затем получать серьезные травмы. Используя садовую технику или острый инвентарь, будьте максимально осторожны, особенно в местах, где любят селиться ежи. Например, у компоста. Можете и самостоятельно сделать домик для животного из камней, поддонов или кирпича. Важно, чтобы дом был защищен от ветра, снега и дождя, а также природных врагов — куниц, сов, филинов, лис и барсуков.

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