Как прочистить даже очень сильное засорение в трубе за 5 минут: сантехник поделился простым методом

Узнайте, как легко и оперативно избавиться от засорения в раковине, используя доступные средства и пошаговую инструкцию. Полезны лайфгаки, которые помогут каждому!

Главная причина засорения – скопление волос и слизи в сливном отверстии. Сначала можно сделать простой инструмент: взять жесткую проволоку и согнуть ее кончик в виде крючка. Опустите этот крючок в слив, осторожно сверните, чтобы подцепить грязь, и вытяните его наружу.

Вместо проволоки можно взять пластиковую бутылку или деревянную палочку, сделав на них небольшие надрезы для зацепления мусора. Также подойдут крючки для вязания или специальные устройства, например ершики или крючки для прочистки слива.

После удаления засора проверьте, как вода стекает. Если поток улучшился, но еще не идеален, переходите к следующему способу очистки.

Чтобы тщательно устранить засор, следует разобрать сифон. Сначала подставьте под него емкость во избежание разлива воды. Аккуратно открутите чашу сифона, удалите грязь и хорошо промойте ее. Если проблема не исчезла, снимите сифон полностью и очистите все детали, включая гофрированную трубу. Тщательно вымойте гофру и сифон в теплой воде, заменяя ее, если она сильно пачкается.

После очищения соберите конструкцию назад: вставьте гофру в канализационное отверстие, прикрутите сифон и чашу. Если появится протечка, уплотните соединение, намотав на резьбу ленту или изоляционную ленту.

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