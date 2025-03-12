Как прочистить даже сильное засорение в трубе за 5 минут: всыпьте это вместо "Крота"

Не обязательно тратить деньги на вызов сантехника или покупку дорогостоящих химических средств, чтобы устранить засор в раковине. Существует простой домашний способ, который позволит быстро и без лишних усилий очистить трубы, не нанося вред здоровью и окружающей среде.

Забыли приобрести средство для прочистки труб, а вода в раковине стоит? Не торопитесь вызывать сантехника, если проблема не слишком серьезна. Есть действенные домашние методы, которые помогут быстро устранить засор, очистить трубы и избавиться от остатков грязи и жидкости.

Узнайте, как устранить засор в раковине без специальных химических средств, используя простой ингредиент из вашей кухни. Этот метод должен дать результат, а если засор окажется более стойким, вы всегда можете прибегнуть к более мощному домашнему способу, для которого, вероятно, уже имеете все необходимое.

Если вы не хотите тратить много времени на чистку ушибленной раковины, постарайтесь бережно относиться к своим канализационным трубам. Не выбрасывайте в раковину остатки пищи, кофейную и чайную гущу или овощные кожуры. Но если забивание уже произошло и вода не сливается, не торопитесь вызывать сантехнику. Химические средства могут быть эффективны, но вы вполне можете обойтись без них, используя доступные домашние средства. Чаще всего, чтобы очистить раковину, достаточно просто насыпать пищевую соду в канализационное отверстие.

Вам не обязательно использовать всю упаковку. Чтобы очистить трубы, достаточно насыпать полный стакан пищевой соды в канализацию, а затем добавить стакан уксуса. Это поможет уничтожить микробы и избавиться от неприятного запаха. Первые результаты вы заметите уже через 5 минут. Для лучшего эффекта накройте отверстие раковины тарелкой и оставьте на 30 минут, затем хорошо промойте водой.

Знали ли вы, что таблетку для посудомойки можно использовать и для очистки раковины, когда забиваются трубы? Это малоизвестный, но эффективный метод, способный помочь даже с более серьезными проблемами. Наполните наполовину стакан горячей водой и положите в него таблетку для посудомоечной машины. Дайте ей раствориться, затем вылейте полученный раствор в раковину. Подождите 5-10 минут, а лучше 15 минут, после чего промойте все теплой водой.

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