Как прочистить забитый слив с помощью средства, которое есть у всех дома

Засорение в раковине – распространенная проблема

Забитый слив — одна из самых распространенных бытовых проблем, с которыми сталкиваются почти все. Чтобы избежать неприятных запахов и застоя воды, важно регулярно чистить сток.

Есть несколько простых и эффективных способов, которые помогут легко справиться с засорением, не прибегая к дорогим химическим средствам или услугам сантехника, пишет Newsweek.

Как это сделать

Нужно дождаться, пока вода стечет. Если слив полностью заблокирован, воду нужно выбрать вручную. Труба должна быть сухой, чтобы порошок не прилипал к стенкам.

Затем снимите защитную сетку и осторожно высыпьте один стакан стирального порошка прямо в сливную трубу.

Налейте туда же стакан горячей воды и сразу закройте слив пробкой.

Оставьте средство минимум на час. Если ситуация сложная, лучше оставить порошок в трубе на всю ночь.

