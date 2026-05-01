Как прочистить забитый слив с помощью средства, которое есть у всех дома

Обычный стиральный порошок может справиться с жиром и грязью в трубах не хуже специальных средств.

Засорение в раковине – распространенная проблема

Засорение в раковине – распространенная проблема / © pexels.com

Забитый слив — одна из самых распространенных бытовых проблем, с которыми сталкиваются почти все. Чтобы избежать неприятных запахов и застоя воды, важно регулярно чистить сток.

Есть несколько простых и эффективных способов, которые помогут легко справиться с засорением, не прибегая к дорогим химическим средствам или услугам сантехника, пишет Newsweek.

Как это сделать

  • Нужно дождаться, пока вода стечет. Если слив полностью заблокирован, воду нужно выбрать вручную. Труба должна быть сухой, чтобы порошок не прилипал к стенкам.

  • Затем снимите защитную сетку и осторожно высыпьте один стакан стирального порошка прямо в сливную трубу.

  • Налейте туда же стакан горячей воды и сразу закройте слив пробкой.

  • Оставьте средство минимум на час. Если ситуация сложная, лучше оставить порошок в трубе на всю ночь.

