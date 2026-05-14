Как прочистить засор в ванной: что реально помогает

Как прочистить засор в ванной / © unsplash.com

Реклама

По данным профессиональных сантехников, в большинстве случаев причина банальна — волосы, смешанные с мылом, шампунем и остатками косметики. Именно эта смесь постепенно формирует плотную пробку в ливне.

Что не поможет: распространенный миф о соде и уксус

В сети часто советуют «быстрое решение» — засорение слива ванна, что делать с помощью соды и уксуса. Однако сантехническая практика показывает, что этот метод работает далеко не всегда.

Как объясняют эксперты Home Depot, химическая реакция между содой и уксусом создает пену, но она не способна эффективно растворить волосы — основную причину засорения.

Реклама

Вывод: как пробить ливень в ванной без сантехника — сода с уксусом может дать лишь временный эффект при легких загрязнениях, но не решает проблему полностью.

Эффективные способы прочистить ливень в ванной

Если встает вопрос, чем прочистить трубы дома, сантехники советуют не экспериментировать с «народными методами», а действовать механически. Именно эти способы чаще всего рекомендуют сантехники:

Удаление волос вручную:

снимите решетку слива;

используйте специальный крючок или пластиковый держатель;

осторожно вытяните накопившиеся волосы;

промойте систему горячей водой.

Вантуз (плунжер):

налейте немного воды в ванную;

плотно закройте переливное отверстие;

выполняйте резкие движения 15-20 раз;

Проверьте результат.

Сантехнический трос (один из самых эффективных инструментов для глубоких засоров):

вводится в слив;

разрушает плотные пробки;

помогает при волосах, которые «застревают» глубоко в трубе.

Горячая вода — после механической очистки сантехники советуют обязательно промыть систему горячей водой. Это помогает смыть остатки мыла и жира.

Химические средства: когда без них не обойтись

Если засор не удается устранить механически, можно использовать специальные средства для прочистки труб.

Эксперты отмечают:

Реклама

выбирать гелевые средства, а не агрессивные жидкости;

не злоупотреблять химией;

не смешивать разные препараты.

Частое использование химии может повредить трубы и уплотнители.

Как предотвратить засор

Чтобы не возвращаться к проблеме «как прочистить засор в ванной», сантехники советуют простые профилактические шаги:

установить сетку-фильтр на слив;

регулярно убирать волосы после душа;

промывать слив горячей водой раз в неделю;

не смывать в ванную косметику и густые средства.

FAQ

Помогает ли сода с уксусом за засорение?

Помогает частично и при легких загрязнениях. Для волос этот метод малоэффективен.

Реклама

Когда следует вызвать сантехника?

Если вода не сходит даже после использования вантуза и троса — проблема может находиться в глубине канализационной системы.

Что делать, если ничего не помогает?

Вероятно, засор находится в стояке или головной трубе. В таком случае необходимо профессиональное оборудование.

Реклама

Новости партнеров