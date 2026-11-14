От засорения в трубе поможет сода, уксус и соль / © pixabay.com

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Прочистить канализационные трубы от жира с помощью обычной соли можно несколькими проверенными и простыми способами. Соль размягчает жировые отложения и помогает избавиться от неприятного запаха.

Об этом пишет express.co.uk.

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Соль обладает абразивными и антибактериальными свойствами, благодаря которым она растворяет жировые отложения. В сочетании с горячей водой, содой или уксусом она становится еще более мощным средством.

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Сама по себе соль, при правильном использовании может творить магию, особенно если трубы не сильно забиты.

Как это сделать

Наполните раковину очень горячей водой

Добавьте 50 г соли на каждый литр воды

Выкрутите пробку и дайте соленой воде стечь в канализацию.

Сочетание же соли и уксуса образует химическую реакцию, которая способна устранить самые стойкие загрязнения.

Растворите 120 г соли в 250 мл уксуса

Вылейте смесь в канализацию

Заткните отверстие и подождите 30 минут

Промойте горячей водой, смешанной с небольшим количеством моющего средства

Оставьте на несколько минут, затем снова промойте горячей водой

Раньше мы писали о том, можно ли выливать кипяток в раковину. Больше об этом читайте в новости.

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