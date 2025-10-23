- Дата публикации
Как продлить лето в своем саду: растения, которые цветут и радуют глаз до самых морозов
Чтобы сад оставался нарядным даже в холод, комбинируйте растения с разными сроками цветения и оттенками листьев. Так вы создадите эффект постоянной смены красок — с начала лета до глубокой осени.
Осень может быть не менее живописной в вашем саду и на клумбе, если знать, какие растения продолжают цвести до холодов и сохраняют привлекательные листья даже после первых заморозков. Рассказываем, как с помощью правильно подобранных многолетников, деревьев и кустов сделать сад уютным, красочным и живым вплоть до зимы. Об этом пишет ресурс «Информатор».
Какие деревья остаются привлекательными до самой зимы
Клен восхищает своими оттенками — от красного до золотого. Молодые деревья желательно укрывать в первые годы роста.
Береза неприхотлива и вынослива, а ее белая кора прекрасно контрастирует с осенними листьями.
Рябина не только декоративная, но и полезная: ее яркие гроздья ягод украшают сад даже зимой.
Гинкго билоба создает неповторимое золотистое настроение, однако молодые саженцы нуждаются в легком укрытии на зиму.
Катальпа с большими сердцевидными листьями имеет привлекательный вид в композициях, хотя садить ее лучше весной, ведь осенью она может не прижиться.
Кусты, сохраняющие свои оттенки до зимы
Барбарис осенью приобретает насыщенный красно-оранжевый оттенок.
Дерен белый отличается пурпурными листьями и алыми побегами, которые будут украшать даже зимний сад.
Пузырник добавляет глубокие винные тона, выдерживает морозы и не требует сложного ухода.
Спирея японская весной радует нежным цветением, а осенью — теплыми медно-оранжевыми красками.
Какие цветы не боятся морозов
Гортензии осенью меняют цвет — от нежно-розового до винного. В холодных регионах кусты лучше накрывать на зиму.
Астры — настоящая классика осени. Они цветут до заморозков и при правильном утеплении перезимуют без проблем.
Хризантемы придают саду яркие краски. Некоторые сорта лучше выкапывать на зиму или укрывать еловыми ветками.