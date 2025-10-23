Как продлить лето в своем саду: растения, которые цветут и радуют глаз до самых морозов

Какие цветы будут цвести до самой зимы / © www.freepik.com/free-photo

Осень может быть не менее живописной в вашем саду и на клумбе, если знать, какие растения продолжают цвести до холодов и сохраняют привлекательные листья даже после первых заморозков. Рассказываем, как с помощью правильно подобранных многолетников, деревьев и кустов сделать сад уютным, красочным и живым вплоть до зимы. Об этом пишет ресурс «Информатор».

Какие деревья остаются привлекательными до самой зимы

Клен восхищает своими оттенками — от красного до золотого. Молодые деревья желательно укрывать в первые годы роста.

Береза неприхотлива и вынослива, а ее белая кора прекрасно контрастирует с осенними листьями.

Рябина не только декоративная, но и полезная: ее яркие гроздья ягод украшают сад даже зимой.

Гинкго билоба создает неповторимое золотистое настроение, однако молодые саженцы нуждаются в легком укрытии на зиму.

Катальпа с большими сердцевидными листьями имеет привлекательный вид в композициях, хотя садить ее лучше весной, ведь осенью она может не прижиться.

Кусты, сохраняющие свои оттенки до зимы

Барбарис осенью приобретает насыщенный красно-оранжевый оттенок.

Дерен белый отличается пурпурными листьями и алыми побегами, которые будут украшать даже зимний сад.

Пузырник добавляет глубокие винные тона, выдерживает морозы и не требует сложного ухода.

Спирея японская весной радует нежным цветением, а осенью — теплыми медно-оранжевыми красками.

Какие цветы не боятся морозов