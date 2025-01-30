Как продлить срок годности свежих овощей за 2 минуты: об этом почти никто не знает

Рассказываем, что нужно делать, чтобы овощи как можно дольше оставались свежими, полезными и вкусными.

Что нужно сделать, чтобы овощи оставались свежими и не гнили в течение нескольких недель

Профессиональные повара, чтобы сохранить свежесть овощей и листовой зелени, бланшируют их. Сначала продукты обдают кипятком, а затем погружают в холодную воду со льдом. Такой процесс приостанавливает действие ферментов, приводящих к потере полезных микроэлементов. Кроме того, таким образом можно сохранить цвет, текстуру и качество овощей на несколько недель. Они будут оставаться свежими и не будут гнить.

Что нужно делать? Сначала подготовьте овощи, которые вы хотите сохранить свежими подольше, их необходимо хорошо вымыть и порезать. Затем окуните их в кипяток и прокипятите одну минуту. После этого поместите овощи в емкость с холодной водой и льдом.

Следует понимать, что у каждого овоща есть свое время бланширования. Если шпинат нужно держать в воде 1-2 минуты, то моркови или брокколи нужно вдвое больше времени на бланширование. Не следует держать овощи в воде слишком долго, потому что они изменят свой вкус и текстуру.

Читайте также:

Почему рыбу нужно готовить именно с лимоном: профессиональные повара раскрыли свой секрет

Сделайте вот так – и рыба не будет больше прилипать к сковороде: секрет немецких хозяек

Опытные хозяйки никогда не выбрасывают использованные пакетики чая, и вот почему