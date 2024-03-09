Как продлить срок службы батарейки: действительно ли помогает постукивание и нагрев

Батарейки могут "сесть" в любой момент, а потому заменить их на новые возможности есть не всегда. И в этом случае на помощь приходят народные средства, чтобы оживить батарейку. Разбираемся, действительно ли они действенные.

Следует отметить, что речь идет не об аккумуляторах, а об обычных одноразовых зарядных элементах. Аккумулятор можно зарядить после разрядки с помощью специального зарядного устройства.

Одноразовые батарейки производятся по другому принципу. Внутри них происходит необратимая химическая реакция, поэтому вернуть вещества в исходное состояние невозможно. Этот процесс сравним с тем, чтобы пытаться воспроизвести из пепла дрова после того, как они перегорели. Но вы можете пошевелить огонь, чтобы сгоревшая не полностью древесина могла загореться снова. Да и с батарейками. В экстренной ситуации вы можете попытаться ее реанимировать, но нет никакой гарантии, что вам удастся это сделать.

"Сели" батарейки: что делать, как вернуть их к жизни

Все народные методы рекомендуется применять с осторожностью, ведь существует риск повреждения корпуса, в котором расположен электролит. Это, по сути, щелочь, которая может вызвать ожог после попадания на кожу.

Можно ли продлить жизнь батарейки с помощью постукивания

Некоторые пользователи в Сети утверждают, что это действенный метод, который действительно поможет оживить батарейку, хоть и ненадолго. Чтобы реанимировать, можно:

постучать батареей по жесткой поверхности;

использовать какой-то тяжелый предмет, чтобы им постучаться по элементу питания (но следует быть осторожным, чтобы не повредить оболочку);

с помощью плоскогубцев слегка смять батарейку.

Как "оживить" батарейку / Фото: Unsplash

Большая часть пользователей все же считают постукивание бесполезным способом. Они говорят, что это миф, основанный на неправильном понимании того, как именно работает батарейка.

Можно ли нагревать батарейки и поможет ли это

Это еще один простой способ реанимировать одноразовую батарейку, который достаточно популярен в Сети. Пользователи предлагают положить батарею на 15-20 минут в горячую воду или на этот период времени поместить на батарею работающего отопления.

Как продлить срок "жизни" батарейки

Срок службы батарейки зависит от многих различных факторов, в частности, условий использования и хранения, типа батареи и т.д. Однако существует и несколько советов, которые помогут продлить его:

батарейки необходимо хранить в сухом помещении при комнатной температуре – из-за влажной и высокой температуры они могут повредиться;

элементы питания следует использовать только в тех устройствах, для которых они предназначены – например, если это батарейка для часов, не следует вставлять ее в фотоаппарат;

всегда извлекайте батарейку из устройства, которое вы не планируете использовать долгий период времени – это поможет избежать ее саморазрядки;

используйте батарейки проверенных производителей – дешевые, как правило, служат меньше.

Соблюдая эти правила, вы сможете продлить срок службы батарейки и сохранить ее в хорошем состоянии.

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