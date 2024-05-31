Как продлить жизнь стиральной машины минимум на 10 лет: запомните десять советов

Если хотите продлить жизнь своей стиральной машине минимум на десять лет, запомните несколько важных советов.

Стиральная машина – главный помощник в современном доме. Эта техника помогает сэкономить время, но неправильная эксплуатация прибора приводит к появлению проблем, которые могут стать причиной порчи.

Что делать, чтобы стиральная машина служила долго

Запомните десять основных советов от экспертов, чтобы пользоваться любимой бытовой техникой гораздо дольше:

Подготовка к стирке — накипь является основной причиной порчи стиральной машины, поэтому обязательно устанавливайте фильтры для смягчения воды или пользуйтесь специальными таблетками. Грамотная установка – иногда во время работы (особенно в режиме отжима) стиральная машина очень сильно вибрирует, что выводит из строя комплектующие. Поэтому важно устанавливать стиральную машину на ровной жесткой поверхности, а при необходимости дополнительно подстилать под нее резиновый коврик. Установите возле стиральной машины баночки для безделушек – туда можно бросать монеты и другую мелочь из карманов. Перед стиркой банка будет всегда на виду, а потому вы не будете забывать вытащить из карманов мелкие детали, которые могут испортить стиральную машину. Также не забывайте всегда застегивать пуговицы и замки в одежде. Именно эти аксессуары часто повреждают барабан. Не перегружайте барабан – в инструкции изготовители всегда указывают максимально допустимое количество белья. Чрезмерная нагрузка или, наоборот, слишком малое количество вещей усиливают вибрацию машины. При стирке хлопка барабан можно наполнять на треть, синтетики – на 50%. Правильно используйте стиральные средства – выбирая стиральный порошок, убедитесь, что на упаковке написан автомат. Дело в том, что средства для ручной стирки обычно дают больше пены, а это вредит стиральной машине. Регулярно проводите профилактику – раз в месяц эксперты советуют запускать стиральную машину с пустым барабаном при максимальной температуре воды. Добавьте в ячейку для порошка профессиональные средства от накипи или налейте уксус. Используйте дозатор для моющих средств – если вы будете добавлять излишнее количество стирального порошка или белья, это не сделает вещи чище. Зато они осядут внутри стиральной машины, из-за чего быстрее испачкается. Внимательно читайте инструкции и не забывайте использовать дозаторы. Кладите в барабан шарики из фольги – они помогут избавиться от проблемы наэлектризованных вещей. Фольга изготовлена из алюминия, способного поглощать электростатический заряд. Используйте ополаскиватель для чистки — стиральная машина нуждается не только в тщательном уходе, но и в регулярной дезинфекции. С этой задачей прекрасно справится ополаскиватель для полости рта. Добавьте в емкость для жидкого средства 1/2 стакана жидкости и запустите полный цикл стирки – она справится с плесенью, спорами грибов, вредными бактериями. Избавляйтесь от неприятных запахов — он появляется тогда, когда в баке или шлангах застояла вода. После стирки всегда оставляйте дверцу барабана открытой для проветривания, а при необходимости очистите фильтр.

Следуя этим простым советам, вы сможете продлить срок службы стиральной машины минимум на десять лет. Вы избавитесь от неприятных запахов, а также сможете сохранить любимую одежду в хорошем состоянии.

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