Как продолжить цветение хризантем вплоть до снега и морозов: простые советы от специалистов

Хризантемы. / © Getty Images

Хризантемы – осенние цветы, известные своими ярко-оранжевым, ржаво-красным и горчично-желтым оттенкам.

Как сохранить цветение этих цветов в течение всего сезона, сообщили эксперты издания Martha Stewart.

Прежде всего избегайте покупки цветов, которые уже полностью расцвели. Покупка цветов со многими бутонами даст им больше времени медленно цвести на вашем крыльце.

Хризантемы, которые продаются осенью, могут быть морозостойкими, но большинство из них считаются однолетними растениями. Поэтому лучше всего пересадить ее вместе с горшком в больший кашпо или контейнер как только принесете ее домой.

Уход за хризантемами

Освещение

Хризантемы предпочитают частичное солнце и любят получать его от 4 до 6 часов в день. Поэтому эти цветы следует держать подальше от прямых солнечных лучей. Особенно – от полудня до конца дня, когда солнечный свет может стать очень теплым.

Достаточный солнечный свет и контроль температуры уменьшают стресс, помогая цветам оставаться крепкими.

Поливка

Проверяйте верхний слой почвы, чтобы убедиться в том, что растениям достаточно влаги. Поливать хризантемы следует у основания растения, когда оно высыхает, чтобы предотвратить увядание и повреждение цветов.

Садовники подчеркнули, что хризантемы, растущие в горшках у входной двери или под навесом крыши, особенно склонны к пересыханию, потому что реже получают воду из естественных осадков.

Важно следить, чтобы в горшке не задерживалась вода. Ее важно слить, если она осталась на поверхности земли. Хризантемы плохо растут, когда корни долго находятся в воде.

Напомним, ранее мы писали о пяти местах, где никогда не стоит сажать хризантемы. Садение их в неправильном месте может сделать эти растения более уязвимыми к вредителям, корневой гнили и другим стрессовым факторам, которые влияют на их рост и цветение.